Вырубил наглухо. Казахстанец нокаутировал российского соперника, с которым подрался после взвешивания

Казахстанский файтер Азамат Бакытов (7-0) одержал очередную победу в профессиональном ММА. Она пришлась на турнир NFC 31, где боец легкого веса нокаутировал своего соперника за минуту, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Противником небитого казахстанца был боец из Дагестана (Россия) Бекхан Умаров (3-1), для которого это поражение стало первым в карьере. Стоит отметить, что Умаров вышел на эту схватку на коротком уведомлении, заменив другого бойца.

Все завершилось в первом же раунде. Уже спустя полминуты Бакытов потряс оппонента, а в следующей же атаке казахстанец окончательно отправил противника в нокаут. Рефери мгновенно остановил поединок.

За день до турнира именно Умаров и Бакытов устроили драку после церемонии взвешивания и "лицом к лицу".

Ранее на NFC 31 первое поражение в карьере потерпела сестра бойца UFC Шавката Рахмонова (13-0) - Сора Рахмонова (1-1).

Прямую трансляцию турнира можно посмотреть здесь.

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