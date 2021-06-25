Сестра бойца UFC Шавката Рахмонова потерпела первое поражение в карьере

22-летняя казахстанка Сора Рахмонова (1-1), выступающая в лиге NFC, потерпела первое поражение в профессиональной ММА-карьере. На 31-м турнире организации сестра бойца UFC Шавката Рахмонова (13-0) уступила сопернице из России, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Оппоненткой Соры была 19-летняя дебютантка Вероника Борисова (1-0). Поединок, проходивший в легчайшем весе, завершился победой Борисовой единогласным решением судей - 29:28.

Первый раунд получился сверхинтересным и напряженным. Шансы завершить бой досрочно были как у одной, так и у другой спортсменки. Обе успели показать свои умения в партере и стойке.

Второй раунд уже более уверенно провела дебютантка из России. Концовка пятиминутки прошла под полным контролем Вероники в партере.

В третьем раунде все шло на равных. Были отличные попадания со стороны обеих спортсменок. Но за две минуты до конца последнего раунда Борисова нанесла запрещенный удар ногой в голову соперницы, когда та находилась в положении партер. Бой был остановлен.

Спустя несколько минут передышки и работы медиков поединок был возобновлен. Россиянка совершила тейкдаун, после чего пыталась добить Рахмонову. Завершить схватку досрочно ей не удалось, но по очкам Веронина все равно оказалась в выигрышном положении.

После боя Борисова поблагодарила соперницу за возможность продолжить бой, а также извинилась за запрещенный удар. Вероника заявила, что это было не специально.

Отметим, что Рахмонова является чемпионкой Казахстана по ММА, а также многократной чемпионкой по рукопашному бою. Кроме того, в активе Соры большой опыт по любителям.

Борисова является мастером спорта по рукопашному бою, она побеждала на Кубке мира. Также Вероника является кандидатом в мастера спорта по грэпплингу.

Это второй бой в карьере Рахмоновой. В январе она одолела соперницу из Кыргызстана, заставив ее сдаться после проведения удушающего приема.

Турнир NFC 31 продолжается. Прямую трансляцию можно смотреть здесь.

Напомним, что сам Шавкат проведет свой второй бой под эгидой UFC в ночь на воскресенье, 27 июня.

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