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Молодость, скорость и преимущество на дистанции, или почему Рахмонов завершит бой в UFC финишем

Молодость, скорость и преимущество на дистанции, или почему Рахмонов завершит бой в UFC финишем
Шавкат Рахмонов (слева). Фото: UFC Russia©️
Новости спорта Смешанные UFC
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В ночь на воскресенье, 27 июня, непобежденный казахстанский проспект UFC Шавкат Рахмонов (13-0) выйдет в октагон на турнире в Лас-Вегасе (Невада, США), чтобы одержать очередную викторию. Корреспондент Vesti.kz выразил уверенность в победе земляка, а также отметил большую вероятность финиша. 

Соперником 26-летнего казахстанца будет 39-летний ветеран из Бразилии Мишел Празерес (26-3). Известно, что у него 11 побед сабмишенами - это является сильной стороной "Трактора". Также Празерес владеет черным поясом по бразильскому джиу-джитсу, а последние два года он отбывал дисквалификацию за употребление запрещенных препаратов.

Фаворитом поединка для большинства болельщиков, да и среди букмекеров, является именно Рахмонов. Это небезосновательно.

Во-первых, Шавкат моложе на 13 лет. Мало кто сохраняет конкурентный уровень в 39-летнем возрасте. Во-вторых, у Рахмонова отличные антропометрические данные - 185 сантиметров рост и 195 сантиметров размах рук. У Празереса все гораздо скромнее - 167 сантиметров рост и 171 сантиметр размах рук. В-третьих, казахстанец гораздо быстрее, подвижнее и выносливее. 

С учетом имеющихся аргументов уже заметно превосходство Рахмонова. Возрастному Празересу будет сложно справиться с темпом казахстанца, а еще перестреливаться с ним на дистанции. Удары Шавката будут доходить до цели с такого расстояния, которое будет абсолютно невыгодным для Мишела.

В-четвертых, Рахмонов всегда нацелен на финиш. Все 13 побед в карьере он завершил досрочно, а у Празереса 14 из 26 успешных поединков заканчивались судейским решением. Выстоять все 15 минут против молодого, быстрого и амбициозного проспекта - задача сверхтрудная. Особенно если участь, что ранее это никому не удавалось.

В-пятых, Празерес не выступал с февраля 2019 года. С поражения от Исмаила Наурдиева (20-5) прошло уже 28 месяцев. Это невероятный простой даже для молодых файтеров, не говоря о ветеранах ММА. За это время Рахмонов успел стать чемпионом М-1 Global, защитить свой пояс, подписать контракт с UFC, пережить несколько отмененных боев в промоушене, дебютировать с победы над Алексом Оливейрой (22-10-0-1), а еще стать намного сильнее.

Рахмонов заслуженно подходит к этому поединку в ранге фаворита. Празерес действительно опасный соперник, даже сейчас. Но трудно представить, за счет чего он остановит молодого и напористого бойца, который стремится к вершине UFC.

Напомним, что турнир UFC Vegas 30 пройдет в ночь с субботы на воскресенье. Бой Рахмонова и Празереса состоится ориентировочно в 01:00 по времени Нур-Султана. Полностью с кардом, составом участников и информацией о прямой трансляции турнира можно ознакомиться здесь

Отметим, что сегодня, 25 июня, на турнире лиги NFC в Алматы выступит родная сестра Шавката - Сора Рахмонова (1-0).

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Метки:
MMA UFC Рахмонов Шавкат Казахстан США Лас-Вегас Бразилия

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