Подошел к Дане Уайту, или как звездный друг казахстанского бойца из UFC помог ему приблизиться к мечте

Казахстанский боец смешанного стиля Николай Веретенников (9-3) продолжает готовиться к выступлению в Претендентской серии Даны Уайта, чтобы оттуда попасть в UFC. Полусредневес, уже шестой год проживающий в США, изначально не входил в планы президента организации Уайта, но все в одну секунду изменило появление легковеса Бенеила Дариуша (21-4-1). Корреспондент Vesti.kz рассказывает о "теневом герое", который помог казахстанцу воплотить мечту.

В мае 31-летний Веретенников выступил на турнире промоушена Fury FC, где он бился в титульном поединке. В первом же раунде Николай нокаутировал своего оппонента, завладев чемпионским поясом. Все это произошло на глазах президента UFC Уайта, который гостил на этом ивенте.

Еще до этого поединка многие надеялись, что Веретенников сумеет зацепиться за возможность привлечь внимание Даны. Но это было отнюдь не гарантированно. Но в итоге все сложилось для казахстанца здорово. Он не получил приглашения в UFC, зато его позвали в Претендентскую серию, откуда лучшие переходят в промоушен.

Из выпуска Dana White Looking for a Fight стало понятно, что на самом деле Уайт не собирался делать и этого (приглашать Веретенникова в Претендентскую серию). Президент организации отметил, что Николай неплохо выглядел, но ему в UFC не нужны новички в столь зрелом для бойца возрасте (31 год).

Дана уже собирался покинуть арену, как к нему подошел Дариуш, друг Веретенникова и боец UFC, занимающий третье место в рейтинге претендентов легкого веса. Он догнал Уайта, чтобы познакомить того с Веретенниковым лично. И уже после этого президент промоушена, обращаясь напрямую к Николаю, сказал следующее: "Я не ищу 31-летних бойцов, но знаете, как мы поступим? Мы дадим тебе шанс в Contender Series, окей? Если у тебя там получится, мы дадим тебе контракт с UFC" (перевод от сообщества "Ночь в клетке").

Таким образом, Дариуш стал тем человеком, который помог Веретенникову подобраться к мечте - попаданию в UFC. Если бы не эта мелочь, когда Уайт покидал арену, то, скорее всего, на словах о том, что "он хорош, но ему 31", все бы закончилось.

Сам Бенеил является топовым файтером UFC. Он попал в промоушен в январе 2014 года, тогда его рекорд был 6-0. На данный момент победная серия ирано-американского бойца ассирийского происхождения составляет семь поединков. Всего в промоушене он провел 20 боев: 15 побед, четыре поражения и одна ничья.

С начала 2021 года Дариуш уже побил бразильцаи небезызвестного американца(25-6). Выше него в рейтинге легкого веса расположились лишь(22-3),(28-6-0-1) и чемпион(31-8-0-1).

Напомним, что бой Веретенникова на Претендентской серии состоится 28 сентября. Его соперником будет непобежденный 21-летний эквадорец Майкл Моралес (11-0), на счету которого девять нокаутов.

Ранее дату своего дебюта в новой зарубежной лиге узнал небитый казахстанский проспект Али Кабдулла (6-0).

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