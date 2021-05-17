Получит шанс от Даны Уайта. Казахстанец стал чемпионом Fury FC и близок к попаданию в UFC

Димаш Тулегенов

Казахстанский полусредневес Николай Веретенников (9-3) стал чемпионом промоушена Fury FC, нокаутировав соперника в первом раунде главного боя вечера на турнире Fury FC 46 в Хьюстоне (Техас, США), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соперником Веретенникова был 31-летний Энтони Айви (8-5) из США. Все завершилось техническим нокаутом спустя две минуты стартовой пятиминутки. Веретенникову удалось забить своего оппонента коленями, после чего поединок был остановлен рефери.

На этом турнире присутствовал президент UFC Дана Уайт. Он лично поздравил Николая после победы и, судя по всему, пригласил казахстанца участвовать в известной любителям смешанных единоборств DWCS (Претендентская серия Даны Уайта).

Бойцы, получившие такой шанс, имеют возможность попасть в UFC. Кому-то хватает одного успешного выступления на DWCS, а кто-то доказывает свою состоятельность в нескольких поединках.

Несколько лет назад Николай уехал из Казахстана в США, тогда у него был отрицательный профессиональный рекорд, состоявший из одной победы и трех поражений, а мечтой спортсмена было попадание в UFC. Теперь, спустя длительное время, Веретенников как никогда приблизил себя к цели.

Прямо сейчас у казахстанца серия из восьми побед подряд, он не уступал с 2016 года, оставаясь небитым с того момента, как отправился покорять октагоны США.

Пока информации о следующих поединках Николая нет. Но после личных поздравлений от Уайта нет никаких сомнений, что Веретенников выйдет в клетку под эгидой DWCS.

Отметим, что в UFC уже есть один казахстанец полусреднего веса - Шавкат Рахмонов (13-0).

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!