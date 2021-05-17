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Видео нокаута, или как казахстанец финишировал соперника в первом раунде и получил шанс попасть в UFC

Турнир состоялся в Хьюстоне.

Видео нокаута, или как казахстанец финишировал соперника в первом раунде и получил шанс попасть в UFC
Фото: instagram.com/veretennikov___nikolay/
Новости спорта Единоборства Смешанные
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Казахстанский полусредневес Николай Веретенников (9-3) стал чемпионом промоушена Fury FC, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В первом раунде главного боя вечера на турнире Fury FC 46 в Хьюстоне (Техас, США) он нокаутировал Энтони Айви (8-5) из США, которого забил коленями, после чего бой был остановлен.

На этом турнире присутствовал президент UFC Дана Уайт. Он лично поздравил Николая после победы и, судя по всему, пригласил казахстанца участвовать в известной любителям смешанных единоборств DWCS (Претендентская серия Даны Уайта). Бойцы, получившие такой шанс, имеют возможность попасть в UFC.

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Метки:
UFC MMA

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