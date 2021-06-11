Тяжелый нокаут. Оспанов потерпел поражение в дебютном поединке в американской лиге

Казахстанский боец смешанного стиля Арман Оспанов (11-4) с поражения дебютировал в лиге Professional Fighters League (PFL). В своем первом заокеанском поединке "Сункар" уступил американцу Крису Уэйду (19-6), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бой, открывавший турнир PFL 4 в Атлантик-Сити (Нью-Джерси, США), завершился победой 33-летнего американца нокаутом во втором раунде.

Видео полного боя. Как Арман Оспанов проиграл тяжелым нокаутом в дебютном поединке в США

Первая пятиминутка была равной. Казахстанец быстрее действовал в стойке, донося большое количество ударов, но Крису удавалось угрожать сопернику в партере и в клинче. В начале второго раунда Оспанов потряс соперника, отправив того в нокдаун. Однако Уэйд пережил серию мощных ударов Армана, а затем полностью восстановился.

Спустя некоторое время американец донес удар ногой, который казахстанец принял неудачным нырком прямо в голову. После добивания "Сункар" оказался в тяжелом нокауте.

Для бывшего бойца UFC Уэйда это вторая победа подряд. В апреле он открыл сезон в PFL победой единогласным решением над(13-4). Что касается Оспанова, не выступавшего больше года, то для него это четвертое поражение в карьере и первое с сентября 2019 года.

Таким образом, Крис заработал очередные очки в регулярном сезоне PFL. Теперь в его активе восемь баллов, он вышел на первое место в дивизионе. Оспанов, как проигравший, ничего не заработал. Подробнее о системе начисления очков можете прочитать по этой ссылке.

Теперь Уэйд одержал 19-ю победу в профессиональной карьере, из которых шесть досрочных. Это первый нокаут в карьере Криса, который провел свой 25-й поединок. На счету Оспанова четыре поражения - два нокаутом, а также по одному разу сабмишеном и решением.

"Я долго ждал такую победу, я заслужил ее. За всю карьеру меня никому не удавалось вырубить. Чтобы отключить мне свет, вы должны меня убить", - заявил Уэйд после своей победы.

Напомним, что в субботу, 12 июня, на турнире российской лиги Open FC выступит непобежденный казахстанец.

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