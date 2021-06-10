Система рейтинга PFL, запрещенные удары локтями и Гран-при за миллион долларов. Что нужно знать о лиге Оспанова?

Димаш Тулегенов

Уже ближайшим утром, в 05:00 по столичному времени, в бойцовской организации Professional Fighters League (PFL) дебютирует известный казахстанский полулегковес Арман Оспанов (11-3) по прозвищу "Сункар". Корреспондент Vesti.kz вкратце рассказал об американской лиге, ее главных звездах, а также объяснил правила подсчета очков для занесения их в рейтинг.

В пятничное утро пройдет турнир PFL 4 - четвертый ивент регулярного сезона организации в этом году. Это один из лучших бойцовских промоушенов мира, который в США уступает разве что UFC и Bellator. PFL была создана в 2012 году в Лас-Вегасе и изначально называлась WSOF.

Несколько лет назад лигу выкупили новые владельцы, которые занялись ребрендингом, а также изменили формат проведения турниров. В частности, именно тогда появились регулярные сезоны в каждой весовой категории. Лучшие бойцы каждого дивизиона бьются друг с другом на протяжении года. Четверка наиболее преуспевших в каждом весе будет биться в отдельном Гран-при, начиная со стадии полуфиналов (с 2021 года именно так, а ранее в Гран-при участвовало по восемь файтеров). Победитель этого мини-турнира получит миллион долларов призовых.

В этом сезоне есть семь весовых категорий: полулегкая, легкая, полусредняя, средняя, полутяжелая, тяжелая и женская легкая. Всего в 2021 году будет десять турниров.

Сейчас под эгидой PFL выступает много именитых бойцов, среди которых Энтони Петтис (24-11), Фабрисио Вердум (24-9-1-1), Глейсон Тибау (35-15), Рори Макдональд (22-6-1) и другие.

Что касается регулярного сезона, то за каждое выступление бойцам начисляются очки в рейтинг. К примеру, прямо сейчас рейтинг в полулегком весе выглядит следующим образом:

Здесь видим позиции бойцов, их статистику в графе W-L-D (победы-поражения-ничьи), а также количество набранных очков.

За победу дают три очка, за ничью - одно, а за поражение - ноль. В принципе, все как в футболе. Но есть и бонусы. За досрочную победу в первом раунде начислят еще три очка, за финиш во втором - два, а за нокаут или сдачу соперника в третьем - дадут еще один балл. Следовательно, если, к примеру, Оспанов победит соперника в первом раунде, то сразу заработает шесть очков и сравняется с лидером.

Если по каким-то причинам один из бойцов не может продолжать бой, например из-за дисквалификации, то его противник получит три балла и обойдется без бонусов.

Также нельзя забывать, что в PFL есть штрафные санкции к тем, кто проваливает взвешивание. Арману это уже точно не грозит. Но если кто и превысит лимит весовой категории, то не только лишится одного очка, но и не сможет в предстоящем поединке заработать дополнительные баллы. Даже если боец, не сделавший вес, нокаутирует соперника, то очки он не получит, зато потеряет штрафной балл.

Еще одной особенностью PFL является то, что лига не использует "восьмиугольники", так называемые октагоны. Здесь используются декагоны - клетки с десятью углами. Одна из отличительных черт промоушена.

По-прежнему в PFL запрещены удары локтями, вне зависимости от того, в стойке они наносятся, на земле или в клинче.

Отметим, что Оспанов стал первым казахстанцем в истории PFL. Ранее долгое время болельщики "Сункара" ожидали подписания контракта с UFC, но в итоге Арман будет выступать в другой организации.

Прямую трансляцию боя Оспанова, который пройдет в Атлантик-Сити (Нью-Джерси, США), можно посмотреть здесь, а по этой ссылке желающие имеют возможность ознакомиться с другими интересными боями предстоящего карда.

Фото: PFL©️

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