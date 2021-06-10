Поединок Оспанова, экс-бойцы UFC и дебют чемпионки мира по боксу в ММА. Что смотреть на турнире PFL 4?

Димаш Тулегенов

В ночь на пятницу, 11 июня, в Атлантик-Сити (Нью-Джерси, США) пройдет турнир по смешанным единоборствам PFL 4. В нем примет участие и казахcтанский файтер Арман Оспанов (11-3). Корреспондент Vesti.kz рассказал об интересных поединках этого карда.

Турнир будет открыт как раз боем с участием Оспанова. Боец полулегкого веса встретится с американцем Крисом Уэйдом (18-6), известным по выступлениям в промоушене UFC.

Эта схватка начнется в 05:00 утра по времени Нур-Султана. Прямая трансляция будет доступна по этой ссылке.

Уже во втором поединке вечера встретятся еще два полулегковеса - 30-летний(11-5) из Бразилии и 29-летний американец(11-4). Второй вышел на замену вместо слетевшего из-за проблем со здоровьем россиянина(16-0-1-1).

Мораеса также могут помнить по выступлениям в клетке UFC. В период с ноября 2017-го до июля 2019 года он провел под эгидой промоушена пять поединков, выиграв лишь два раза. В дебюте он продержался почти полную дистанцию против россиянина Забита Магомедшарипова (18-1), но в итоге капитулировал за полминуты до конца третьего раунда.

В конце апреля он дебютировал в PFL, проиграв нокаутом в первом раунде англичанину(20-3). Его соперник, Стирн, готовится к своему первому опыту в PFL.

Начало боя - ориентировочно в 05:30.

Далее, после 06:00, встретятся легковесы Ахмед Алиев (Россия, 20-6) и Лоик Раджабов (Таджикистан, 13-3-1). Оба выступают в PFL с мая 2019 года. С тех пор они неоднократно и побеждали, и проигрывали.

Алиев достаточно известен в России, где выступал на многочисленных турнирах разных промоушенов. Среди бойцов, поверженных Ахмедом, значатся такие известные файтеры, как Зубайра Тухугов (19-5-1), Рашид Магомедов (25-5-1) и другие.

Раджабов идет на серии из двух поражений подряд, но болельщики из Таджикистана верят в успех своего знаменосца. В начале своей карьеры один из боев Лоик провел под эгидой казахстанской лиги Alash Pride FC.

В четвертой схватке встретятся два жестких легковеса -(Польша, 27-7) и(Канада, 11-5). 29-летний Хельд долгое время выступал в, и даже выигрывал гран-при легкого веса. Несколько лет назад он бился в UFC, но проиграл в трех из четырех поединках. Сейчас он идет на серии из четырех побед, которые он добыл ви PFL.

32-летний Обен-Мерсье знаком фанатам UFC. Канадский мастер сабмишенов провел 12 боев в UFC, победив в семи из них. После трех поражений подряд он был уволен из промоушена, а теперь дебютирует в PFL. Свой последний бой он провел летом 2019 года, проиграв единогласным решением Арману Царукяну (16-2), чьим менеджером является казахстанец Саят Абдрахманов.

Это противостояние начнется ориентировочно в 06:30.

В соглавном событии вечера, ориентировочно в, встретятся легковесы(США, 19-8-0-1) и(Германия, 34-9-0-1).

28-летний Коллард идет на серии из трех побед, а в последнем бою он оказался сильнее экс-чемпиона UFC Энтони Петтиса (24-11). В прошлом Клэй и сам был бойцом известнейшего промоушена, а в одном из поединков уступил техническим нокаутом Максу Холлоуэю (22-6).

Джоилтон дебютировал в PFL в апреле этого года, но проиграл раздельным решением. До этого у него была серия из четырех побед кряду.

В главном событии турнира в профессиональном ММА дебютирует абсолютная чемпионка мира по боксу в первой средней весовой категории(0-0). 26-летняя дебютантка также является чемпионкой мира по боксу в средней весовой категории (WBA, IBF, WBC, The Ring) и двукратной олимпийской чемпионкой. Ранее она была лучшей и во втором среднем весе.

В декабре стало известно, что Шилдс подписала контракт с PFL. Она сообщила, что будет совмещать выступления в двух видах спорта. Предстоящий поединок пройдет в женском легком весе - довольно редкой весовой категории в ММА.

Соперницей будет другая американка -(3-6). У нее уже был неудачный опыт в PFL, также она проигрывала в Bellator. Сейчас Элкин идет на серии из трех поражений, а в последний раз она побеждала в 2016 году.

Полностью кард выглядит следующим образом (от главных боев к предварительному карду):

Напомним, что на этой неделе еще один казахстанец выступит на турнире российской лиги Open FC.

Фото: PFL©️

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