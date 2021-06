Если бы не тяжелый нокаут. Арман Оспанов вел по судейским запискам в дебютном бою в американской лиге

Стало известно содержимое судейских записок боя казахстанца Армана Оспанова (11-4) с американцем Крисом Уэйдом (19-6), сообщают Vesti.kz.

Их поединок прошел минувшей ночью в рамках Professional Fighters League (PFL) на турнире PFL 4 в Атлантик-Сити (Нью-Джерси, США). Он стал для "Сункара" дебютным в американской лиге.

Во втором раунде Оспанов оказался в глубоком нокауте. При этом он вел по итогам первой пятиминутки. Двое из трех судей отдавали преимущество казахстанцу со счетом 10:9.

R1 scorecards from Wade-Ospanov: Dominic Carolei and Dave Tirelli had it for Ospanov. Eric Colon saw it for Chris Wade.

Didn't matter when Wade launched Ospanov's consciousness from his body for a spell.