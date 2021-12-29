Казахстанский боец мощно нокаутировал бразильца на турнире Naiza FC

Топовый казахстанский боец наилегчайшего веса Асу Алмабаев (14-2) одержал победу на турнире Naiza FC 36. 27-летний файтер одолел своего ровесника из Бразилии Кайка Аленкара (10-2), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок, прошедший в соглавном событии заключительного турнира года, завершился победой Алмабаева нокаутом в третьем раунде. Стоит отметить, что это первое досрочное поражение в карьере Кайка.

Для Асу это 14-я победа в карьере и юбилейная, десятая подряд. Последний раз казахстанец, ранее являвшийся чемпионом в лигах М-1 Global и Naiza FC, проигрывал лишь в 2017 году.

Что касается Аленкара, то бразилец проиграл второй бой в карьере. В очередной раз его остановил представитель Казахстана - в 2019-м это был Арман Ашимов (12-3-1).

Ранее на этом же турнире свою победу одержала сестра Шавката Рахмонова. Также ярко порадовал своих фанатов известный легковес Фаниль Рафиков (20-5), являющийся одноклубником Алмабаева по команде DAR Team Pro.