Фанаты Месси устроили жесткую драку после матча

Фанаты аргентинского нападающего "Интер Майами" Лионеля Месси устроили жесткую драку после матча 1/8 финала Кубка Лиг с "Далласом", сообщают Vesti.kz.

На видео видно, как четверо болельщиков, среди которых были девушка и мужчина в футболке Месси, затеяли кулачный бой у стадиона. Причем поклонник аргентинского форварда бился с двумя оппонентами.

Dallas and Leo Messi fans get in a post game fight outside the stadium! pic.twitter.com/CtDnPpumYL