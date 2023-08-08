Фанаты Месси устроили жесткую драку после матча

Фанаты аргентинского нападающего "Интер Майами" Лионеля Месси устроили жесткую драку после матча 1/8 финала Кубка Лиг с "Далласом", сообщают Vesti.kz.

На видео видно, как четверо болельщиков, среди которых были девушка и мужчина в футболке Месси, затеяли кулачный бой у стадиона. Причем поклонник аргентинского форварда бился с двумя оппонентами.

Dallas and Leo Messi fans get in a post game fight outside the stadium! pic.twitter.com/CtDnPpumYL — Leo Messi 🔟 Fan Club (@WeAreMessi) August 7, 2023

Напомним, что основное время встречи завершилось вничью 4:4. По ходу игры "Даллас" вел 3:1, а в серии пенальти удачливым оказался "Интер Майами", который в четвертьфинале встретится с победителем противостояния "Шарлотт" - "Хьюстон Динамо".

Месси перешел в "Интер Майами" этим летом на правах свободного агента. Предыдущие два сезона он провел во французском "Пари Сен-Жермене". До этого аргентинец всю карьеру играл за каталонскую "Барселону".

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