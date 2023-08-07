Появилось объяснение оригинальному празднованию голов Месси в США

Антонелла Рокуццо, жена нападающего "Интер Майами" Лионеля Месси, объяснила оригинальное празднование голов в исполнении футболиста, сообщают Vesti.kz.

Так, после забитого мяча в матче 1/16 финала Кубка лиг с "Орландо Сити" (3:1) аргентинский форвард скрестил руки на груди. Рокуццо опубликовала фото с празднованием Месси и написала: "Из Асгарда в Ваканду".

Это отсылка к серии фильмов о супергероях Marvel "Черная пантера", где снимался актер Чедвик Боузман, умерший в августе 2020 года.

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До этого Месси отпраздновал гол в стиле Тора из той же киновселенной, сделав вид, что притягивает к себе молот.

Напомним, Месси пришел в "Интер Майами" этим летом на правах свободного агента. Ранее аргентинский форвард выступал за французский "Пари Сен-Жермен" и испанскую "Барселону".

В четырех матчах за американский клуб нападающий забил семь голов (три дубля) и сделал один ассист.