Месси креативно отпраздновал гол за "Интер Майами". Бекхэму понравилось

Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси креативно отпраздновал забитый гол в матче против "Атланты Юнайтед", сообщают Vesti.kz.
Напомним, аргентинец оформил дубль в матче второго тура Кубка Лиг MLS + MX. Первый гол Месси забил на восьмой минуте игры.
Форвард отпраздновал это событие в стиле "подержи мое пиво", обращаясь совладельцу "Интер Майами" Дэвиду Бекхэму, находившемуся на трибуне. В ответ тот широко улыбнулся.
36-летний Месси дебютировал за "Интер Майами" в матче с "Крус Асулем". Аргентинец вышел на поле на 54-й минуте и забил свой первый гол за клуб со штрафного на 90+4-й минуте, который стал в итоге победным.
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