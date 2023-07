Вышел на замену и принес победу в первом матче в США. Видео фантастического гола Месси на последних секундах

Ранним утром 22 июля завершился матч между "Интер Майами" и "Крус Асуль" в рамках турнира Кубка лиг Северной и Центральной Америки. Игра стала первой официальной для легендарного аргентинца Лионеля Месси, передает корреспондент Vesti.kz.

Сам матч состоялся в Форт-Лодердейле (Флорида, США). Первый мяч в ворота противников забил американец Роберт Тейлор на 44-й минуте встречи. Ответный гол мексиканцы отправили на 65-й минуте благодаря Уриэлю Антуну. Решающий гол от "Интер Майами" на последних секундах встречи забил Месси, вышедший на замену во втором тайме. Ему удался фирменный удар со штрафного - аргентинец четко пробил в "девятку" ворот соперника.

При этом гол стал дебютным в официальных играх в футболке американской команды.

El primer gol de Messi con Inter Miami 🤯🤯👏👏



Messi scores in his first match with the club to give us the lead in the 94th minute. pic.twitter.com/pI7bYjEK63