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Вышел на замену и принес победу в первом матче в США. Видео фантастического гола Месси на последних секундах

Вышел на замену и принес победу в первом матче в США. Видео фантастического гола Месси на последних секундах
©FC Maiami Inter

Ранним утром 22 июля завершился матч между "Интер Майами" и "Крус Асуль" в рамках турнира Кубка лиг Северной и Центральной Америки. Игра стала первой официальной для легендарного аргентинца Лионеля Месси, передает корреспондент Vesti.kz.

Сам матч состоялся в Форт-Лодердейле (Флорида, США). Первый мяч в ворота противников забил американец Роберт Тейлор на 44-й минуте встречи. Ответный гол мексиканцы отправили на 65-й минуте благодаря Уриэлю Антуну. Решающий гол от "Интер Майами" на последних секундах встречи забил Месси, вышедший на замену во втором тайме. Ему удался фирменный удар со штрафного - аргентинец четко пробил в "девятку" ворот соперника.

При этом гол стал дебютным в официальных играх в футболке американской команды.

При этом "Интер Майами" одержал первую победу за последние шесть игр. Напомним, Месси перешел в клуб на правах свободного агента. Он будет выступать за команду из США под 10-м номером. Ранее аргентинец провел два сезона в ПСЖ.

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Метки:
Месси Лионель

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