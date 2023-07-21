В американском клубе оценили подписание Месси и экс-игрока "Барселоны"

Владелец клуба "Интер Майами" Хорхе Мас, прокомментировал подписание звездных игроков Лионеля Месси и Серхио Бускетса. В четверг команда также объявила о подписании еще одного бывшего игрока "Барселоны" - Жорди Альбы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Мы уже добились успеха. Ожидания - это нечто другое, но мы преуспели. Тот факт, что Месси здесь, что Бускетс здесь, что еще придут другие игроки, говорит о том, что мы открыли новые главы для спорта в этой стране, что мы преуспели.

Считаю энергию, царившую на собрании владельцев клубов, заразительной. Все мы понимаем, какая перед нами открывается возможность - возможность продолжать развивать лигу. Надеюсь, это послужит катализатором для быстрого роста, к которому стремлюсь я и все мы", - приводит слова Маса The Athletic.