Месси будет капитаном "Интер Майами"

Аргентинский форвард Лионель Месси в своем новом клубе "Интер Майами" будет носить капитанскую повязку, сообщает TyC Sports.

Накануне после тренировки он вместе с Серхио Бускетсом задержался на поле, чтобы поработать с молодыми игроками.

Caption this ⬇️ pic.twitter.com/5JC7GQXStW — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 18, 2023

Напомним, Месси перешел в "Интер Майами" на правах свободного агента. Он будет выступать за команду из США под 10-м номером. Ранее аргентинец провел два сезона в ПСЖ.

Долгожданный дебют Месси состоится в пятницу, 21 июля, в матче Кубка лиги против мексиканского "Крус Асул".

The work starts now 😤💪 pic.twitter.com/oekDgfqBPy — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 18, 2023

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