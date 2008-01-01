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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2020/21
Металлург М Куньлунь Ред Стар 20:00
1 1,24 X 6,75 2 9,8
Ак Барс Витязь 22:30
1 1,455 X 5,05 2 5,85
ЦСКА Сочи 22:30
1 1,31 X 5,9 2 8,1
Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2020/21
Алматы Сарыарка 18:30
Футбол. Лига наций 2020/21
Литва Казахстан 22:00
1 3,72 X 3,1 2 2,19
Беларусь Албания 00:45
1 2,864 X 3,06 2 2,775
Футбол. Кубок Эмиратов 2020/21
Аль-Айн Хаур-Факкан 21:00
Велоспорт. Тур де Франс - 2020
Групповая гонка. Этап 7. Мийо - Лавор (168 km) 17:35
Теннис. Открытый Чемпионат США 2020
Соснович Путинцева 21:00
1 2,12 2 1,8
Томпсон Кукушкин 00:30
1 1,44 2 2,995
Теннис. Турнир серии ITF - "Новомосковск (Украина) - 2020"
Евсеев Шило 0:2
Орлов, Евсеев Крутых, Ужиловский 2:1
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Корденонс (Италия) -2020"
Маргароли, Вавассори Бехар, Голубев 19:00
1 2,515 2 1,51
Сегодня 11:28
Появилось видео тренировки футболистов сборной Казахстана перед матчем с Литвой
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Появилось видео тренировки футболистов сборной Казахстана перед матчем с Литвой
Игру покажут в прямом эфире.
Сегодня 11:00
Прямая трансляция первого матча сборной Казахстана по футболу в Лиге наций
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Прямая трансляция первого матча сборной Казахстана по футболу в Лиге наций
Начало - в 22:00 по времени Нур-Султана.
Сегодня 08:50
Экс-игрок сборной Литвы назвал фаворита матча и оценил шансы Казахстана на победу в Вильнюсе
0
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Экс-игрок сборной Литвы назвал фаворита матча и оценил шансы Казахстана на победу в Вильнюсе
Раньше он играл в КПЛ.
Сегодня 08:26
Тренер сборной Литвы рассказал об уважении к Казахстану и задачах в Лиге наций
0
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Тренер сборной Литвы рассказал об уважении к Казахстану и задачах в Лиге наций
Через три дня команда Михала Билека сыграет в Алматы.
Сегодня 08:06
"Надеюсь, добьемся хорошего результата". Билек - о матче с Литвой в Лиге наций
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"Надеюсь, добьемся хорошего результата". Билек - о матче с Литвой в Лиге наций
Игру покажут в прямом эфире.
Сегодня 07:33
"У меня интересовались вашей командой". Экс-игрок клубов КПЛ - о старте сборной Казахстана в Лиге наций
0
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"У меня интересовались вашей командой". Экс-игрок клубов КПЛ - о старте сборной Казахстана в Лиге наций
Игра пройдет в Вильнюсе.
Вчера 23:19
"Барселона" заинтересовалась одноклубником Зайнутдинова
0
0
"Барселона" заинтересовалась одноклубником Зайнутдинова
Он хорошо знаком наставнику каталонцев.
Вчера 20:51
Молодежная сборная Казахстана пропустила четыре мяча за тайм и проиграла Черногории в отборе на Евро-2021
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Молодежная сборная Казахстана пропустила четыре мяча за тайм и проиграла Черногории в отборе на Евро-2021
Игра прошла в Алматы.
Вчера 18:24
Казахстан выставил Сейдахмета и футболиста из академии "Атлетико" на матч с Черногорией в отборе на молодежный Евро-2021
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Казахстан выставил Сейдахмета и футболиста из академии "Атлетико" на матч с Черногорией в отборе на молодежный Евро-2021
Игра начнется в 19:00.
Вчера 17:22
Тревога за полузащиту и надежда на Зайнутдинова в атаке. Разбор состава сборной Казахстана на Лигу наций
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Тревога за полузащиту и надежда на Зайнутдинова в атаке. Разбор состава сборной Казахстана на Лигу наций
Несколько ключевых футболистов приехали без игровой практики.
Вчера 15:44
Одноклубник Зайнутдинова забил лучший гол месяца в РПЛ
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Одноклубник Зайнутдинова забил лучший гол месяца в РПЛ
Казахстанец уже провел два матча за "армейцев".
Вчера 15:04
Казахстанца признали вторым лучшим футболистом российского клуба в августе
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Казахстанца признали вторым лучшим футболистом российского клуба в августе
Его команда идет на шестом месте в чемпионате.
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