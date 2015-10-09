Чесноков помог клубу одержать уверенную победу в РПЛ

Самарские "Крылья Советов" обыграли "Оренбург" со счётом 2:0 в матче 14-го тура российской премьер-лиги (РПЛ), сообщают Vesti.kz.

"Крылья" забили по голу в каждом тайме

Встреча прошла на стадионе "Солидарность Самара Арена". Хозяева открыли счёт уже на четвёртой минуте: Амар Рахманович отличился после передачи Никиты Салтыкова.

На 70-й минуте преимущество самарцев увеличил Казбек Мукаилов, установив окончательный результат — 2:0.

Чесноков вышел на замену

Ислам Чесноков начал встречу на скамейке запасных и появился на поле на 81-й минуте, заменив Салтыкова. Казахстанский вингер помог команде довести матч до победы.

После 14 туров "Крылья Советов" набрали 18 очков и поднялись на шестое место в таблице РПЛ. "Оренбург" с 17 баллами после 13 встреч располагается на десятой строчке.

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