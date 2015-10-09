Бокс MMA Футбол Хоккей Азиада
Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Россия
Сегодня 18:10
 

Чесноков помог клубу одержать уверенную победу в РПЛ

  Комментарии

Поделиться
Чесноков помог клубу одержать уверенную победу в РПЛ Ислам Чесноков. ©ПФК "Крылья Советов"

Самарские "Крылья Советов" обыграли "Оренбург" со счётом 2:0 в матче 14-го тура российской премьер-лиги (РПЛ), сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Самарские "Крылья Советов" обыграли "Оренбург" со счётом 2:0 в матче 14-го тура российской премьер-лиги (РПЛ), сообщают Vesti.kz.

"Крылья" забили по голу в каждом тайме

Встреча прошла на стадионе "Солидарность Самара Арена". Хозяева открыли счёт уже на четвёртой минуте: Амар Рахманович отличился после передачи Никиты Салтыкова.

На 70-й минуте преимущество самарцев увеличил Казбек Мукаилов, установив окончательный результат — 2:0.

Чесноков вышел на замену

Ислам Чесноков начал встречу на скамейке запасных и появился на поле на 81-й минуте, заменив Салтыкова. Казахстанский вингер помог команде довести матч до победы.

После 14 туров "Крылья Советов" набрали 18 очков и поднялись на шестое место в таблице РПЛ. "Оренбург" с 17 баллами после 13 встреч располагается на десятой строчке.

Чесноков не тянет РПЛ. "Крылья Советов" вернут его "Тоболу" уже зимой?

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат России 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Динамо М 14 10 1 3 23-13 31
2 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
3 Краснодар 14 7 5 2 25-18 26
4 ЦСКА М 14 7 5 2 23-16 26
5 Спартак М 13 8 2 3 25-10 26
6 Крылья Советов 14 4 6 4 19-20 18
7 Рубин 14 4 6 4 14-18 18
8 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
9 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
10 Оренбург 14 3 8 3 14-14 17
11 Ахмат 14 3 5 6 16-19 14
12 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
13 Акрон Тл 13 2 6 5 16-23 12
14 Родина Мс 14 3 3 8 15-29 12
15 Локомотив М 14 2 5 7 16-21 11
16 Факел 14 1 3 10 9-23 6

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат России 2026/27   •   Россия, Калининград   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 22:45   •   не начат
Балтика
Балтика
(Калининград)
- : -
Динамо Мх
Динамо Мх
(Махачкала)
Кто победит в основное время?
Балтика
Ничья
Динамо Мх
Проголосовало 13 человек

Реклама

Живи спортом!