Новый тренер "Ахмата" вынес вердикт Галымжану Кенжебеку

Главный тренер грозненского "Ахмата" Ролан Гусев оценил выступление вингера сборной Казахстана Галымжана Кенжебека после победы над московской "Родиной" в матче 14-го тура российской премьер-лиги (РПЛ), передают Vesti.kz.

Гусев оценил игру Кенжебека

Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу грозненской команды и стала первой для Гусева во главе "Ахмата" после назначения на должность главного тренера. Кенжебек появился на поле на 80-й минуте, заменив Кирилла Щетинина.

После матча журналисты поинтересовались у специалиста впечатлениями от игры казахстанского вингера.

"Он неплохо вышел, я считаю. Сразу мог забить, если бы мяч не отпустил, — сразу имел момент. И в тренировочном процессе было видно, как он работает. Поэтому я на него рассчитываю и в дальнейшем", — цитирует слова Гусева пресс-служба "Ахмата".

"Ахмат" сменил главного тренера

В начале ноября "Ахмат" официально объявил о назначении Ролана Гусева. На этом посту он сменил Станислава Черчесова, покинувшего грозненский клуб.

Ранее специалист работал в московском "Динамо". После 14 туров РПЛ грозненская команда набрала 14 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице.

Отметим, что в составе "Ахмата" также выступает ещё один вингер сборной Казахстана Максим Самородов.

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