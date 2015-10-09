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Стало известно, сыграет ли Салах против "Зенита" Алипа

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Стало известно, сыграет ли Салах против "Зенита" Алипа Фото: Depositphotos/actionsports©

Нападающий "Трабзонспора" Мохамед Салах не примет участия в товарищеской встрече между "Трабзонспором" и "Зенитом", передают Vesti.kz.

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Нападающий "Трабзонспора" Мохамед Салах не примет участия в товарищеской встрече между "Трабзонспором" и "Зенитом", передают Vesti.kz.

Матч состоится 15 ноября в Санкт-Петербурге.

По информации "Чемпионата", египетский футболист получил официальный вызов в национальную сборную, которой предстоят два матча отборочного турнира Кубка африканских наций против Малави. Первая игра запланирована на 13 ноября в Египте, ответная пройдёт 17 ноября.

Таким образом, Салах будет находиться в расположении сборной и не сыграет за "Трабзонспор" против российского клуба.

Салах стал игроком "Трабзонспора" минувшим летом, подписав контракт до 30 июня 2028 года. В текущем сезоне он провёл 16 матчей во всех клубных турнирах, забив 11 голов и сделав пять результативных передач.

Напомним, что цвета "Зенита" защищает футболист сборной Казахстана Нуралы Алип.

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