Соперник Казахстана начал подготовку к решающим матчам в Лиге наций

Сборная Молдовы приступила к подготовке к заключительным матчам группового этапа Лиги наций, в тоv числе и с национальной командой Казахстана, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации футбола Молдовы.

В заявке команды Лилиана Попеску на предстоящие игры значатся 26 футболистов. 13 ноября молдаване примут в Кишинёве сборную Казахстана. Игра состоится на стадионе "Зимбру". 16 ноября эта команда встретится на выезде с Фарерскими островами.

Состав сборной Молдовы:

Вратари: Думитру Челаднич ("Кызылжар", Казахстан), Андрей Кожухарь ("Азия Талас", Кыргызстан), Эмил Тымбур ("Шериф").

Защитники: Олег Рябчук ("Андерлехт", Бельгия), Владислав Бабогло ("Карпаты", Украина), Иоан-Кэлин Ревенко ("Петрокуб"), Даниэль Думбравану ("Волунтари", Румыния), Денис Марандиш ("Туран Товуз", Азербайджан), Михаил Герасименков ("Ванкувер Уайткэпс", Канада), Михаил Штефан ("Динамо Самарканд", Узбекистан), Юрие Иову ("Данди Юнайтед", Шотландия), Каталин Кукос ("Петрокуб"), Стефан Негру ("Суиндон Таун", Англия).

Полузащитники: Вадим Раца ("Арджеш", Румыния), Никита Моцпан ("СКА-Хабаровск", Россия), Виктор Стынэ ("Кяпаз", Азербайджан), Виктор Богачук ("Петрокуб"), Штефан Бодиштяну ("Ботошани", Румыния), Сергей Перчун ("Асколи", Италия), Серафим Кожокарь ("Петрокуб"), Данила Форов ("Шериф"), Владимир Фратя ("Шериф"), Овидиу Давид ("Петрокуб").

Нападающие: Ники Клешченко ("Килмарнок", Шотландия), Петру Попеску ("Петрокуб"), Александру Бециву ("Зимбру").

Что касается сборной Казахстана, то помимо Молдовы команда Джона ван'т Схипа 16 ноября примет Словакию в Астане.

После четырёх туров группа 3 дивизиона C Лиги наций выглядит следующим образом: Словакия лидирует с 10 очками, у Фарерских островов и Молдовы по четыре балла, а Казахстан занимает последнее место с двумя очками.

В первом круге казахстанцы уступили на своём поле Молдове со счётом 1:2.

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