Лига чемпионов
Сегодня 16:20
 

Кто заменит Сатпаева в матче с "Олимпиакосом"? Он пропустит важную игру в Лиге чемпионов

Кто заменит Сатпаева в матче с "Олимпиакосом"? Он пропустит важную игру в Лиге чемпионов Дастан Сатпаев празднует гол в ворота "Копенгагена". Фото: ФК "Кайрат"/Арман Джаксыгулов©

Уже через четыре дня "Кайрат" ждёт домашнее противостояние с греческим "Олимпиакосом" на общем этапе Лиги чемпионов. Это будет первая игра в основном турнире, в которой команде не поможет её лучший бомбардир Дастан Сатпаев. Корреспондент Vesti.kz - о том, кто заменит талантливого нападающего.

17-летний форвард пропустит встречу с "Олимпиакосом" в Астане из-за перебора жёлтых карточек. После игры с "Копенгагеном" (2:3) главный тренер алматинцев Рафаэль Уразбахтин рассказал, что он сам попросил подопечного "обнулиться", так как Дастан всё равно пропустил бы матч с греками из-за запланированного лечения. Зато с "Брюгге" и "Арсеналом" в январе Сатпаев должен сыграть без риска перебрать жёлтые.

Дастан Сатпаев после матча с

Сатпаев был заменён лишь раз во всех матчах общего этапа

Во всех пяти турах юный талант выходил на поле в стартовом составе, и только в памятном противостоянии с мадридским "Реалом" (0:5) он не доиграл встречу до финального свистка - Уразбахтин заменил его на 80-й минуте.

В играх против "Спортинга" (1:4), "Пафоса" (0:0) и "Копенгагена" он получал предупреждения. Третья жёлтая карточка на общем этапе автоматически переходит в одноматчевую дисквалификацию, что и случилось с Дастаном.

Дастан Сатпаев забивает гол в ворота

Если взглянуть в прошлое, то в трёх стартовых турах общего этапа тренерский штаб задействовал Сатпаева в центре нападения. В качестве подмоги ниже действовал Жоржиньо, а правого вингера играл номинальный латераль Александр Мрынский.

Игру четвёртого тура с "Интером" (1:2) из-за травмы пропускал основной правый защитник Еркин Тапалов, и по этой причине Мрынский спускался в оборону. В атаке Сатпаева переставляли на фланг, а на острие выходил уже бразилец Эдмилсон.

В последней игре с "Копенгагеном" Тапалов вернулся в строй, но не было уже другого крайнего защитника Луиша Маты, поэтому Мрынский вновь оказался в защите (Тапалов сменил фланг). В атаке были всё те же люди, что и в игре с "Интером": трио Громыко - Жоржиньо - Сатпаев, а также Эдмилсон в центре нападения.

Футболисты

Кто теперь заменит Сатпаева в атаке "Кайрата"?

Самый лучший вариант для алматинцев - это надежда на полноценное восстановление Маты. Если португальский защитник закроет свою позицию левого защитника, то Тапалов будет действовать справа, а Мрынский поднимется на позицию вингера, как это была в матчах против "Спортинга", "Реала" и "Пафоса".

Тогда Мрынский и Валерий Громыко будут действовать на флангах атаки, а Жоржиньо помогать Эдмилсону в центре. И это самый рациональный вариант. Кроме того, болельщикам "Кайрата" нужно ждать возвращения в состав капитана Александра Мартыновича, который должен будет сыграть в центре защиты вместо заменявшего его в двух последних играх Александра Широбокова.

Александр Мрынский перед матчем

Помимо Сатпаева тренерский штаб не сможет рассчитывать на выбывшего из строя до конца года израильского хавбека Офри Арада. Тут выделяется опция дуэта Дамира Касабулата и Дана Глазера, что зрители уже видели в игре с "Копенгагеном". С другой стороны, готов сыграть и забивший в том матче гол Олжас Байбек. Он зарекомендовал себя очень даже неплохо.

Что касается атаки, не будем забывать и про Азамата Туякбаева, который уже играл целый тайм против "Пафоса" и получил хорошие оценки. Но если Уразбахтин решит задействовать юного воспитанника, то придётся выдернуть его из состава U-19, и он не сможет помочь команде в юношеской Лиге УЕФА в тот же день.

Поэтому самый реальный вариант состава выглядит так: в воротах Темирлан Анарбеков, в центре защиты Мартынович и Егор Сорокин, на флангах обороны Тапалов и Мата, в центре поля Касабулат и Глазер, на флангах атаки Мрынский и Громыко, оттянутый форвард Жоржиньо и нападающий Эдмилсон.

Азамат Туякбаев в матче

Напомним, что матч "Кайрат" - "Олимпиакос" состоится во вторник, 9 декабря. Игра на "Астана Арене" начнётся в 20:30 по казахстанскому времени. После пяти туров в активе казахстанцев один набранный балл, а у греков два очка.

Ранее стало известно, что клуб покинул вратарь Александр Заруцкий, который теперь не поможет команде в оставшихся матчах общего этапа Лиги чемпионов:

Фото: ФК "Кайрат"/Арман Джаксыгулов (1-3), ФК "Кайрат"/Данияр Ахметов (4-5)©️

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 5 5 0 0 14-1 15
2 ПСЖ 5 4 0 1 19-8 12
3 Бавария 5 4 0 1 15-6 12
4 Интер 5 4 0 1 12-3 12
5 Реал М 5 4 0 1 12-5 12
6 Боруссия-09 Д 5 3 1 1 17-11 10
7 Челси 5 3 1 1 12-6 10
8 Спортинг Л 5 3 1 1 11-5 10
9 Манчестер Сити 5 3 1 1 10-5 10
10 Аталанта 5 3 1 1 6-5 10
11 Ньюкасл Юнайтед 5 3 0 2 11-4 9
12 Атлетико М 5 3 0 2 12-10 9
13 Ливерпуль 5 3 0 2 10-8 9
14 Галатасарай 5 3 0 2 8-7 9
15 ПСВ Эйндховен 5 2 2 1 13-8 8
16 Тоттенхэм Хотспур 5 2 2 1 10-7 8
17 Байер 5 2 2 1 8-10 8
18 Барселона 5 2 1 2 12-10 7
19 Карабах 5 2 1 2 8-9 7
20 Наполи 5 2 1 2 6-9 7
21 Марсель Олимпик 5 2 0 3 8-6 6
22 Ювентус 5 1 3 1 10-10 6
23 Монако ФК 5 1 3 1 6-8 6
24 Пафос 5 1 3 1 4-7 6
25 Юнион Сент-Жилуаз 5 2 0 3 5-12 6
26 Брюгге 5 1 1 3 8-13 4
27 Атлетик 5 1 1 3 4-9 4
28 Копенгаген 5 1 1 3 7-14 4
29 Айнтрахт Фр 5 1 1 3 7-14 4
30 Бенфика 5 1 0 4 4-8 3
31 Славия П 5 0 3 2 2-8 3
32 Буде-Глимт 5 0 2 3 7-11 2
33 Олимпиакос 5 0 2 3 5-13 2
34 Вильярреал 5 0 1 4 2-10 1
35 Кайрат 5 0 1 4 4-14 1
36 Аякс 5 0 0 5 1-16 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

