Флик назвал имена игроков, которые должны покинуть "Барселону"

Ханс-Дитер Флик ясно дал понять руководству "Барселоны", что клубу необходимы усиления в январе, чтобы оставаться конкурентоспособным во всех турнирах, передают Vesti.kz.

Три игрока могут покинуть клуб

По данным El Nacional, некоторые игроки не оправдывают ожиданий и занимают места в составе, которые могли бы быть полезны другим футболистам. Флик уже попросил руководство найти покупателей для трёх игроков: Андреаса Кристенсена, Марка-Андре тер Штегена и Руни Бардагжи.

Ситуация с игроками: кто уходит и почему

Первые двое когда-то играли ключевую роль при бывшем наставнике Хави, но сейчас их зарплата слишком высока, а игровой вклад не соответствует ожиданиям. Бардагжи, напротив, пришёл этим летом как долгосрочная ставка, но пока получает мало игрового времени. Рассматривается вариант аренды, не исключается и полноценная продажа при подходящем предложении.

Приоритеты Флика по новым игрокам

Что касается новых футболистов, то Флик видит приоритет в правом фланге обороны для конкуренции с Жюлем Кунде. Главным кандидатом остаётся Андрей Рациу из "Райо Вальекано". Также Флик настаивает на левом защитнике, так как Жерар Мартин вынужден на этой позиции подменять Алехандро Бальде.

