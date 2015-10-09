"Барса" получила плохие новости по кандидату на замену Левандовски

"Барселона" активно планирует состав на следующий сезон и рассматривала форварда "Баварии" Харри Кейна как возможную замену Роберту Левандовски, чей контракт заканчивается в конце текущего сезона, передают Vesti.kz.

Причина разрыва переговоров

По данным Don Balon, Кейн решил остаться в "Баварии", чтобы доработать контракт до 2027 года. У него есть пункт о выкупе за 65 миллионов евро летом 2026 года, но он, скорее всего, им не воспользуется.

Позиция "Барселоны"

"Барселона" считала Кейна идеальной заменой Левандовски, чтобы сохранить высокий уровень атаки на "Камп Ноу" и при этом избежать больших расходов на другого форварда. Однако переговоры были приостановлены, так как на данный момент переход маловероятен.

Перспективы на будущее

Клуб не теряет надежду и готов предложить значительную сумму, если Кейн изменит решение. "Барселона" по-прежнему рассматривает его как одну из главных опций на позицию центрального нападающего в следующем сезоне.

