Испания
Сегодня 17:43
 

Мбаппе принял решение по "Реалу" - клуб оценил жест игрока

  Комментарии

Мбаппе принял решение по "Реалу" - клуб оценил жест игрока ©x.com/realmadrid

Килиан Мбаппе дал понять руководству "Реала", что не собирается просить повышения зарплаты, даже если проведёт сезон уровня абсолютного рекордсмена, передают Vesti.kz

Француз уже является самым высокооплачиваемым футболистом клуба благодаря крупной подписной премии, однако его текущие условия все равно далеки от тех астрономических денег, которые ему предлагал ПСЖ

По данным Defensa Central, Мбаппе лично заверил Флорентино Переса, что не станет требовать пересмотра контракта, даже если закончит сезон с 60 голами.

В клубе такой жест ценят особенно. В "Реале" отлично понимают, что если бы Мбаппе выбирал только деньги, он остался бы в Париже. Его переход стал спортивным решением, а не финансовым.

Контракт нападающего действует до июня 2029 года, и переговоры о новых условиях никому не кажутся срочными. Тем более что все возможные улучшения уже заложены в бонусах – за победу в Лиге чемпионов, в гонке за "Золотой мяч" или награду "Игрок года ФИФА".

Объявлены фавориты на "Золотой мяч" - 2026: Дембеле 6-й, а Месси ворвался в 10-ку

Отметим, что в дебютном сезоне в Ла Лиге Мбаппе переписал историю "Реала", став первым новичком клуба, забившим более 30 голов. С результатом в 31 мяч он также стал обладателем "Золотой бутсы".

Напомним, что лидеры "Реала", включая Мбаппе, вмешались в решение о назначении нового наставника. Подробности – по ссылке.

