"Ливерпуль" и "Арсенал" хотят переманить игрока "Реала" из-за проблем с Алонсо

Бразильский форвард "Реала" Родриго рассматривает возможность покинуть клуб из-за потери места в основном составе, передают Vesti.kz.

Причина ухода

По данным Don Balon, Родриго хочет регулярно играть перед чемпионатом мира 2026 года. Отношения с главным тренером Хаби Алонсо напряжённые: бразилец недоволен отсутствием шансов на поле в этом сезоне.

Интерес со стороны АПЛ

"Ливерпуль" и "Арсенал" видят в переходе Родриго выгодную возможность. Клуб с "Энфилда" хочет укрепить атаку после неудачного сезона, а "канониры" ищут быстрого и результативного игрока на фланг.

Возможное время перехода

Родриго может уйти уже зимой. "Реал" готов обсудить трансфер, но рассчитывает на достойную сумму, учитывая высокий рыночный статус бразильца, особенно для английской Премьер-лиги.

