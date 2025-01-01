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Футбол

Эдмилсон Де Пауло Сантос Фильо

Бразилия  Бразилия
Возраст
28 лет
Действующий
Да
Дата рождения
19 мая 1997
Команды
Кайрат
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Чемпионат Казахстана по футболу 2025

Команда
Кайрат

Игры

Мин

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