"Кайрат" перегружает Сатпаева: в 17 лет он играет чаще Дембеле и Палмера, но цена этому - травмы

17-летний Дастан Сатпаев всего лишь год назад начал выступления на полноценном взрослом уровне, став игроком основного состава "Кайрата". И уже в первый год талантливый нападающий подвергся тяжелейшим нагрузкам, которых нет даже у многолетних лидеров сборной Казахстана. Корреспондент Vesti.kz - о том, как Сатпаев выполнил объём лучших игроков мира ценой травм.

Сезон-2025 "Кайрат" и Сатпаев начали матчем за Суперкубок Казахстана, 22 февраля. Уже в той игре юный воспитанник вышел на замену и произвёл неплохое впечатление. Вскоре, после серьёзных травм Элдера Сантаны и Жоао Пауло, Дастан стал лидером атаки "Кайрата".

48 матчей за 9 месяцев - другим казахстанцам это не снилось

Начиная с того самого матча за Суперкубок Казахстана, Сатпаев провёл 48 матчей за неполные 11 месяцев... Если говорить точнее, то эти 48 игр вмещаются в девять месяцев, потому что последняя игра с его участием прошла ещё 26 ноября против "Копенгагена" в Лиге чемпионов (2:3).

Сатпаев принял участие во всех 26 турах казахстанской премьер-лиги (КПЛ), сыграл в обоих матчах Кубка Казахстана, вышел на замену в Суперкубке. В квалификации Лиги чемпионов он сыграл в семи из восьми встреч, пропустив только ответку с "Селтиком" (0:0) из-за перебора жёлтых карточек.

На общем этапе он был незаменимым игроком старта в пяти матчах, но после пропустил игры с "Олимпиакосом" (0:1) и "Брюгге" (1:4) из-за повреждения, а теперь не сыграет и с "Арсеналом" 28 января.

В составе сборной Казахстана будущий игрок "Челси" сыграл в шести из восьми игр квалификации ЧМ-2026, пропустив только октябрьские встречи с Лихтенштейном (4:0) и Северной Македонией (1:1) из-за травмы. Также он не задействовался в товарищеских матчах с Беларусью (1:4) и Фарерами (0:1), зато провёл одну игру за молодёжную сборную - с Андоррой (1:0). Итого - 48 матчей! А в них 20 голов и семь ассистов.

Это абсолютный рекорд среди казахстанцев, начиная с 22 февраля 2025 года. Неподалёку одноклубник Дастана Дамир Касабулат и вингер "Ахмата" Максим Самородов, у которых по 45 игр. Также отметку 40 преодолели футболист "Кайрата" Александр Мрынский (41) и защитник "Зенита", капитан сборной Нуралы Алип (40).

У других клубов КПЛ матчей было куда меньше, так как в одной только Лиге чемпионов "Кайрат" наиграл уже 15 игр (с квалификацией). Но и в их рядах есть тот, кто выделяется - и это Ислам Чесноков. У него 39 матчей за этот срок, в том числе одна встреча в составе шотландского "Хартса".

У всех остальных на порядок меньше матчей, в основном - от 20 до 30. А с учётом того, что Сатпаев всё ещё несовершеннолетний - это какое-то безумие. И вполне вероятно, что последние проблемы со здоровьем в том числе связаны с перегруженным организмом нападающего (тренер Рафаэль Уразбахтин дал понять, что врачи хотят избежать хирургического вмешательства).

Сатпаев играет больше, чем Дембеле и Роналду

В КПЛ гораздо меньше участников, чем в топовых лигах мира, да и в целом, нагрузки, как правило, у казахстанцев меньше. Но в этом сезоне "Кайрат" заметно поднял планку, успешно сыграв в еврокубках и обеспечив себе восьмиматчевый общий этап. Отсюда умопомрачительное количество матчей у их юного лидера.

К примеру, за обозначенный срок времени он провёл больше матчей, чем его будущий партнёр по команде Коул Палмер из "Челси" (38), Криштиану Роналду из "Аль-Насра" (41), обладатель "Золотого мяча" Усман Дембеле из ПСЖ (42), Виктор Дьёкереш из "Арсенала" (46) и Мохамед Салах из "Ливерпуля" (47).

Кроме того, Сатпаев пропустил всего семь матчей из 55: один - в квалификации Лиги чемпионов, три - на общем этапе, два - за сборную в квалификации ЧМ, ещё один - товарищеский за сборную. Он практически не выбывал из строя, если не брать последние месяцы, когда он вынужденно пропустил три игры подряд в ЛЧ.

В 17 лет Сатпаев выдаёт такой же объём, к которому привыкли разве что топ-звёзды лучших лиг мира. У Харри Кейна из "Баварии" 57 матчей за этот промежуток времени, у Килиана Мбаппе из "Реала" - 56, у Ламина Ямаля из "Барселоны" - 54, у Эрлинга Холанда из "Манчестер Сити" и Лионеля Месси из "Интер Майами" - по 53, у Лаутаро Мартинеса из "Интера" - 52.

Но и общее количество матчей у них превосходит число игр у клубов КПЛ. Всё-таки, в их чемпионатах от 34 до 38 туров, в Лиге чемпионов они проходят в плей-офф и заключительные раунды, кубковых турниров порой не один, а даже два, и стадий там больше. Плюс у многих были межконтинентальные турниры, включая летний клубный чемпионат мира.

Следовательно, каждый из них пропускал некоторые матчи из-за травм или дисквалификаций. Если бы у "Кайрата" был такой же плотный график, то и Дастан мог бы пересечь отметку 50, а то и 55. Но как это сказалось бы на его молодом организме - вопрос очень серьёзный и важный.

Хочется верить, что Сатпаев сможет восстановиться полноценно к началу сезона-2026, и в дальнейшем на нём никак не скажется перегруженный первый сезон на взрослом уровне. Ещё в 2024 году он играл за юношескую сборную до 17 лет и рубился среди ровесников в QJ League, а спустя год он был вынужден провести почти полсотни матчей, приносить "Кайрату" чемпионство и конкурировать с "Реалом" и "Интером" в Лиге чемпионов.

Напомним, что летом 2026 года Сатпаев официально завершит переход в лондонский "Челси".

