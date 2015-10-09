Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Лучший по оценкам и сомнительная замена. "Кайрат" зря расстается с лидером обороны

Защитник Егор Сорокин близок к уходу из "Кайрата" после заключительного матча общего этапа Лиги чемпионов с лондонским "Арсеналом". Корреспондент Vesti.kz убежден, что алматинцам стоило сохранить опытного центрбека и не искать других вариантов.

Защитник Егор Сорокин близок к уходу из "Кайрата" после заключительного матча общего этапа Лиги чемпионов с лондонским "Арсеналом". Корреспондент Vesti.kz убежден, что алматинцам стоило сохранить опытного центрбека и не искать других вариантов.

В паре Сорокин - Мартынович как правило выделяют капитана команды и, действительно, белорус придал "Кайрату" не только солидности в обороне, но и стал лидером коллектива. На фоне масштабной во всех смыслах фигуры Мартыновича, медийно часто терялся Сорокин, хотя с точки зрения качества игры он выглядел не менее надежно и полезно.

Стабильный, опытный центрбек с левой рабочей ногой - это, как правило, очень ценный лот и не зря сейчас говорят о том, что Егором интересуются и клубы РПЛ. Кстати, показательно, что на родине Сорокин успел поиграть и за большие команды, в том числе в Лиге чемпионов.

Но, судя по всему, Сорокин после больших успехов "Кайрата" в прошлом году хотел повышение личных условий. Абсолютно нормальная история, учитывая, что россиянин уже не так молод, искать более длинный и выгодный контракт - это логично.

Однако, "Кайрат" строго придерживается своей финансовой стратегии в последние годы и категорически не готов переплачивать. Абсолютно все знают, что в клубе скромные зарплаты у казахстанцев и вполне рыночные условия у иностранцев.

Хотя кажется, что порой стоит чуть добавить, но быть спокойными. Это, в том числе, касается кандидатуры Сорокина. У Егора отличный и подходящий набор качеств под игру "Кайрата". Он адаптирован к команде, прекрасно знает требования и чемпионат. В той же Лиге чемпионов Сорокин не выпадал из состава и входил в число лучших по оценкам.

"Кайрат" уже взял нового центрального защитника - Лукаса Африко. Да, тоже опытный игрок, проведший несколько сезонов в чемпионате Португалии. Но в последние годы явно не на подъеме, в Азербайджане он и вовсе был раскритикован. В общем, далеко не факт, что это равноценная замена Сорокину, который к тому же отлично коммуницировал с Мартыновичем (сложиться ли такой же контракт у Александра с Лукасом?).

Если по Араду и Зарии меньше вопросов, учитывая, что на место первого пришел довольно интересный финский хавбек Якко Оксанен, а влияние того же Зарии в последнем сезоне было уже незначительным, то вот уход Сорокина может сильно повлиять на монолитность игры всего "Кайрата".    

Фото: ФК "Кайрат"©

