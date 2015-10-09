Трансферный провал? В Азербайджане раскритиковали новичка "Кайрата"

"Кайрат" подписал контракт с бразильским защитником Лукасом Африко. Свое мнение по поводу игрока выразил журналист азербайджанского телеканала CBC Sport Сулейман Велиев.

Лукас Энрике да Силва родился в Сан-Паулу и начал профессиональную карьеру в 2015 году во "Фламенго" из Гуаральюса. В дальнейшем он выступал за ряд известных бразильских клубов, включая "Сантос" и "Лондрину".

В 2018 году защитник перебрался в Европу, где провёл несколько сезонов в чемпионате Португалии, защищая цвета "Маритиму" и "Эшторила". В 2023 году Лукас выступал за азербайджанскую "Габалу", после чего вернулся в Португалию и подписал контракт с "Фаренсе". Всего провёл 75 матчей в высшем дивизионе Португалии и забил три мяча.

"Африко был нестабилен, часто допускал грубые ошибки в "Габале" и был склонен к получению карточек. Это одна из причин, по которой "Габала" покинула высшую лигу Азербайджана в том сезоне", – цитирует эксперта ASnews.kz

Последним клубом бразильца был "Ван Спор", за который он сыграл 11 матчей в Первой лиге Турции. Африко является возможной заменой россиянину Егору Сорокину, который может покинуть Казахстан после матчей Лиги чемпионов.

