КПЛ
Сегодня 10:20
 

Трансферный провал? В Азербайджане раскритиковали новичка "Кайрата"

©ФК "Кайрат"

"Кайрат" подписал контракт с бразильским защитником Лукасом Африко. Свое мнение по поводу игрока выразил журналист азербайджанского телеканала CBC Sport Сулейман Велиев. 

"Кайрат" подписал контракт с бразильским защитником Лукасом Африко. Свое мнение по поводу игрока выразил журналист азербайджанского телеканала CBC Sport Сулейман Велиев. 

Лукас Энрике да Силва родился в Сан-Паулу и начал профессиональную карьеру в 2015 году во "Фламенго" из Гуаральюса. В дальнейшем он выступал за ряд известных бразильских клубов, включая "Сантос" и "Лондрину".

В 2018 году защитник перебрался в Европу, где провёл несколько сезонов в чемпионате Португалии, защищая цвета "Маритиму" и "Эшторила". В 2023 году Лукас выступал за азербайджанскую "Габалу", после чего вернулся в Португалию и подписал контракт с "Фаренсе". Всего провёл 75 матчей в высшем дивизионе Португалии и забил три мяча.

"Африко был нестабилен, часто допускал грубые ошибки в "Габале" и был склонен к получению карточек. Это одна из причин, по которой "Габала" покинула высшую лигу Азербайджана в том сезоне", – цитирует эксперта ASnews.kz 

Последним клубом бразильца был "Ван Спор", за который он сыграл 11 матчей в Первой лиге Турции. Африко является возможной заменой россиянину Егору Сорокину, который может покинуть Казахстан после матчей Лиги чемпионов. 

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Живи спортом!