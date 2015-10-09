"Арсенал" узнал плохие новости на матч с "Кайратом" в Лиге чемпионов

Лондонский "Арсенал" лишится полузащитников Деклана Райса и Микеля Мерино в заключительном, восьмом, матче общего этапа Лиги чемпионов против алматинского "Кайрата", передают Vesti.kz.

Дисквалификация ключевых игроков

Оба футболиста получили жёлтые карточки во втором тайме победного матча против миланского "Интера" (3:1). Для Райса и Мерино это стало третьим предупреждением в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, что автоматически влечёт за собой дисквалификацию на одну игру. В результате они пропустят встречу с чемпионом Казахстана, которая состоится в ночь с 28 на 29 января на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне.

Ситуация в турнирной таблице

Несмотря на потерю ключевых игроков, "Арсенал" уже гарантировал себе выход в 1/8 финала, одержав семь побед в семи матчах и набрав 21 очко. В то же время "Кайрат" замыкает таблицу общего этапа с одним очком и не имеет шансов на продолжение борьбы в турнире.

