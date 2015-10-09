Определился первый участник 1/8 финала Лиги чемпионов

Лондонский "Арсенал" стал первым клубом в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, гарантировавшим себе участие в 1/8 финала турнира, сообщают Vesti.kz.

В матче 7-го тура общего этапа подопечные Микеля Артеты на выезде обыграли миланский "Интер" со счётом 3:1.

"Канониры" выиграли все семь матчей на общем этапе, набрали 21 очко и первыми гарантировали себе место в топ-8.

От зоны выхода в 1/16 финала (девятое место и ниже до 24-го включительно) "Арсенал" теперь отделяет девять очков. При этом всем участникам общего этапа осталось провести в его рамках от одного до двух матчей.

В 8-м туре "Арсенал" дома сыграет с "Кайратом", который лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Эта игра состоится 28 января на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне (Англия).

Казахстанский клуб набрал одно очко в семи встречах и занимает последнее, 36-е место в таблице. "Кайрат" впервые участвует в основной стадии Лиги чемпионов.

Победа "Арсенала", неудача ПСЖ и разгром от "Реала". Главное в Лиге чемпионов

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!