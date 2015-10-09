Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Лига чемпионов
Сегодня 15:01
 

Фанатов "Брюгге" в купальниках Бората задержали на матче с "Кайратом"

Фанатов "Брюгге" в купальниках Бората задержали на матче с "Кайратом" ©Алимжан Аманжол, Vesti.kz

Троих болельщиков бельгийского "Брюгге" задержали полицейские на стадионе "Астана Арена" во время матча седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов против "Кайрата". Судя по кадрам из социальных сетей, они решили подшутить над казахстанцами при помощи костюмов известного персонажа, передают Vesti.kz со ссылкой на Tengri Sport.

Отмечается, что после матча, завершившегося поражением алматинского клуба со счётом 1:4, в социальных сетях появились ролики, на которых видно, как фанаты бельгийской команды переодеваются на трибунах в купальники, похожие на те, что использовал персонаж Саши Барона Коэна в фильме "Борат".

Выяснилось, что казахстанские полицейские задержали болельщиков.

"20 января в ходе проведения футбольного матча на стадионе трое мужчин совершили действия, выражающие неуважение к окружающим и нарушающие общественный порядок. Сотрудниками полиции задержаны и доставлены в отдел полиции трое иностранных болельщиков.

По факту появления в общественном месте в состоянии опьянения, а также совершения мелкого хулиганства возбуждено административное производство, материалы дела переданы в суд для принятия решения. Нарушители помещены в комнату временного задержания", - заявили в ДП Астаны на запрос Tengri Sport.

Напомним, что Борат Сагдиев - противоречивый вымышленный персонаж, созданный и сыгранный актёром Сашей Бароном Коэном. По сюжету фильма Борат - это казахстанский тележурналист, который выставляет страну в негативном ключе во время поездок за рубеж.

Победа "Арсенала", неудача ПСЖ и разгром от "Реала". Главное в Лиге чемпионов

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 7 7 0 0 20-2 21
2 Реал М 7 5 0 2 19-8 15
3 Бавария 6 5 0 1 18-7 15
4 Тоттенхэм Хотспур 7 4 2 1 15-7 14
5 ПСЖ 7 4 1 2 20-10 13
6 Спортинг Л 7 4 1 2 14-9 13
7 Манчестер Сити 7 4 1 2 13-9 13
8 Аталанта 6 4 1 1 8-6 13
9 Интер 7 4 0 3 13-7 12
10 Атлетико М 6 4 0 2 15-12 12
11 Ливерпуль 6 4 0 2 11-8 12
12 Боруссия-09 Д 7 3 2 2 19-15 11
13 Ньюкасл Юнайтед 6 3 1 2 13-6 10
14 Челси 6 3 1 2 13-8 10
15 Барселона 6 3 1 2 14-11 10
16 Марсель Олимпик 6 3 0 3 11-8 9
17 Ювентус 6 2 3 1 12-10 9
18 Галатасарай 6 3 0 3 8-8 9
19 Байер 7 2 3 2 10-14 9
20 Монако ФК 7 2 3 2 8-14 9
21 ПСВ Эйндховен 6 2 2 2 15-11 8
22 Олимпиакос 7 2 2 3 8-13 8
23 Наполи 7 2 2 3 7-12 8
24 Копенгаген 7 2 2 3 11-17 8
25 Карабах 6 2 1 3 10-13 7
26 Брюгге 7 2 1 4 12-17 7
27 Буде-Глимт 7 1 3 3 12-14 6
28 Бенфика 6 2 0 4 6-8 6
29 Пафос 6 1 3 2 4-9 6
30 Юнион Сент-Жилуаз 6 2 0 4 7-15 6
31 Аякс 7 2 0 5 7-19 6
32 Атлетик 6 1 2 3 4-9 5
33 Айнтрахт Фр 6 1 1 4 8-16 4
34 Славия П 6 0 3 3 2-11 3
35 Вильярреал 7 0 1 6 5-15 1
36 Кайрат 7 0 1 6 5-19 1

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Лига чемпионов 2025/26   •   Чехия, Прага   •   Общий этап, мужчины
22 января 01:00   •   не начат
Славия П
Славия П
(Прага)
- : -
Барселона
Барселона
(Барселона)
Кто победит в основное время?
Славия П
Ничья
Барселона
Проголосовало 26 человек

