Фанатов "Брюгге" в купальниках Бората задержали на матче с "Кайратом"

Троих болельщиков бельгийского "Брюгге" задержали полицейские на стадионе "Астана Арена" во время матча седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов против "Кайрата". Судя по кадрам из социальных сетей, они решили подшутить над казахстанцами при помощи костюмов известного персонажа, передают Vesti.kz со ссылкой на Tengri Sport.

Отмечается, что после матча, завершившегося поражением алматинского клуба со счётом 1:4, в социальных сетях появились ролики, на которых видно, как фанаты бельгийской команды переодеваются на трибунах в купальники, похожие на те, что использовал персонаж Саши Барона Коэна в фильме "Борат".

Выяснилось, что казахстанские полицейские задержали болельщиков.

"20 января в ходе проведения футбольного матча на стадионе трое мужчин совершили действия, выражающие неуважение к окружающим и нарушающие общественный порядок. Сотрудниками полиции задержаны и доставлены в отдел полиции трое иностранных болельщиков. По факту появления в общественном месте в состоянии опьянения, а также совершения мелкого хулиганства возбуждено административное производство, материалы дела переданы в суд для принятия решения. Нарушители помещены в комнату временного задержания", - заявили в ДП Астаны на запрос Tengri Sport.

Напомним, что Борат Сагдиев - противоречивый вымышленный персонаж, созданный и сыгранный актёром Сашей Бароном Коэном. По сюжету фильма Борат - это казахстанский тележурналист, который выставляет страну в негативном ключе во время поездок за рубеж.

Победа "Арсенала", неудача ПСЖ и разгром от "Реала". Главное в Лиге чемпионов

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!