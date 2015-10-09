Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Лига чемпионов
Сегодня 22:24
 

Историческим голом и разгромом обернулся матч "Кайрата" в Лиге чемпионов

  Комментарии

Историческим голом и разгромом обернулся матч "Кайрата" в Лиге чемпионов Фото: Алимжан Аманжол©

Алматинский "Кайрат" потерпел поражение от бельгийского "Брюгге" в матче общего этапа Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Игра состоялась в рамках седьмого тура розыгрыша.

В первом тайме преимущество полностью осталось за гостями, которые дважды поразили ворота хозяев. Счёт был открыт на 32-й минуте: Александар Станкович оказался первым на подборе и отправил мяч в пустые ворота после того, как Темирлан Анарбеков покинул рамку и неудачно выбил мяч прямо на сербского футболиста.

Спустя шесть минут гости упрочили своё преимущество — на 38-й минуте Ханс Ванакен замкнул атаку ударом с близкой дистанции, не оставив шансов алматинской команде.

На 74-й минуте Ромео Верман довел счет до крупного. Спустя десять минут Брэндон Мехеле довел счет до 4:0 в пользу бельгийцев. 

Алматинцы отыграли один гол в концовке второго тайма. на 90+2 минуте вышедший на замену Адилет Садыбеков подкараулил вынос и точно пробил с линии штрафной - 1:4. Этот мяч стал первым для алматинцев, забитым на своем поле в рамках общего этапа Лиги чемпионов.

Напомним, это был последний домашний матч алматинцев в текущем розыгрыше турнира. В последнем, восьмом туре алматинцы сыграют на выезде с лондонским "Арсеналом". Игра пройдет в ночь с 28 на 29 января.

"Кайрат", набрав одно очко, занимает последнее, 36-е место в турнирной таблице общего этапа турнира.

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 6 6 0 0 17-1 18
2 Бавария 6 5 0 1 18-7 15
3 ПСЖ 6 4 1 1 19-8 13
4 Манчестер Сити 6 4 1 1 12-6 13
5 Аталанта 6 4 1 1 8-6 13
6 Интер 6 4 0 2 12-4 12
7 Реал М 6 4 0 2 13-7 12
8 Атлетико М 6 4 0 2 15-12 12
9 Ливерпуль 6 4 0 2 11-8 12
10 Боруссия-09 Д 6 3 2 1 19-13 11
11 Тоттенхэм Хотспур 6 3 2 1 13-7 11
12 Ньюкасл Юнайтед 6 3 1 2 13-6 10
13 Челси 6 3 1 2 13-8 10
14 Спортинг Л 6 3 1 2 12-8 10
15 Барселона 6 3 1 2 14-11 10
16 Марсель Олимпик 6 3 0 3 11-8 9
17 Ювентус 6 2 3 1 12-10 9
18 Галатасарай 6 3 0 3 8-8 9
19 Монако ФК 6 2 3 1 7-8 9
20 Байер 6 2 3 1 10-12 9
21 ПСВ Эйндховен 6 2 2 2 15-11 8
22 Карабах 6 2 1 3 10-13 7
23 Брюгге 7 2 1 4 12-17 7
24 Наполи 6 2 1 3 6-11 7
25 Копенгаген 6 2 1 3 10-16 7
26 Бенфика 6 2 0 4 6-8 6
27 Пафос 6 1 3 2 4-9 6
28 Юнион Сент-Жилуаз 6 2 0 4 7-15 6
29 Атлетик 6 1 2 3 4-9 5
30 Олимпиакос 6 1 2 3 6-13 5
31 Айнтрахт Фр 6 1 1 4 8-16 4
32 Буде-Глимт 6 0 3 3 9-13 3
33 Славия П 6 0 3 3 2-11 3
34 Аякс 6 1 0 5 5-18 3
35 Вильярреал 6 0 1 5 4-13 1
36 Кайрат 7 0 1 6 5-19 1

Лига чемпионов 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Общий этап, мужчины
21 января 01:00   •   не начат
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
(Лондон)
- : -
Боруссия-09 Д
Боруссия-09 Д
(Дортмунд)
Кто победит в основное время?
Тоттенхэм Хотспур
Ничья
Боруссия-09 Д
Проголосовало 6 человек

