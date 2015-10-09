"Кайрат" дал шанс пятерым воспитанникам перед ЛЧ: что о них известно?

25 футболистов "Кайрата" тренируются на сборах в Абу-Даби (ОАЭ) и готовятся к возобновлению еврокубковой кампании в Лиге чемпионов. Корреспондент Vesti.kz рассказал о пяти воспитанниках алматинской академии, которые получили шанс поработать с основной, хотя ещё не играли за команду.

Среди вызванных достаточно воспитанников "Кайрата". В их числе и юные 19-летний Рамазан Багдат, 18-летний Шерхан Калмурза и 17-летний Исмаил Бекболат. Однако на них акцентировать внимание мы не будем, так как они уже неоднократно играли за основной состав алматинцев. У Багдата три гола в 17 матчах, у Бекболата девять встреч, а у Калмурзы пять игр. Что касается 17-летнего Дастана Сатпаева и 18-летнего Азамата Туякбаева, то они будут недоступны в январе из-за повреждений.

Султан Аскаров (21 год, центральный защитник)

Через две недели Аскарову исполнится 22 года, и он получил шанс закрепиться в команде Рафаэля Уразбахтина. В 2025 году он впервые сыграл на уровне казахстанской премьер-лиги (КПЛ), проведя сезон на правах аренды в талдыкорганском "Жетысу". Всего в 19 матчах за семиреченцев забил один гол, большую часть кампании являясь игроком стартового состава у Самата Смакова.

Ещё с 2023 года Султан стал привлекаться к играм основы "Кайрата". В сумме он 26 раз был на скамейке запасных, но ни разу не выходил на поле. При этом он успел поработать и с Кириллом Кекером, и с Уразбахтиным, и даже с Александром Кержаковым.

После проведённого в КПЛ сезоне Аскаров должен быть более подготовлен к борьбе и конкуренции за место в составе "Кайрата". К настоящему моменту он провёл 50 матчей за "Кайрат-Жастар" в первой лиге, в которых забил шесть голов и сделал один ассист. Кажется, пришло время заявить о себе и в основе.

Амирбек Базарбаев (19 лет, центральный защитник)

Ещё один игрок, который добавит вариативности тренерскому штабу в центре обороны - юный воспитанник Базарбаев. Он ещё ни разу не был в заявке на матч основного состава, но имеет немалый опыт на юношеском уровне и в дублирующем составе.

Уроженец Актобе был основным защитником команды U-19 во всех шести матчах юношеской лиги УЕФА, в том числе помог команде обыграть "Олимпиакос" в заключительном шестом туре - 2:0 (в январе юношеской лиги уже не будет, осенняя часть турнира ограничена шестью турами - Прим. автора).

Защитник юношеской сборной Казахстана до 19 лет имеет за плечами 23 матча в первой лиге за "Кайрат-Жастар", а в прошлом сезоне юношеской лиги УЕФА он даже забил в ворота испанского "Бетиса". Среди сверстников был одним из лидеров и капитанов "Кайрата" в QJ League, а по итогам 2024 года даже был признан лучшим защитником турнира. Для Амирбека текущий УТС станет большим опытом.

Этот футболист способен действовать по всему фронту атаки. Он также выступает за юношескую сборную до 19 лет и даже забил в ноябрьском матче против Кипра (1:1). Также Мансур успел заявить о себе в юношеской лиге УЕФА, забив в ворота "Копенгагена" (2:2) и отметившись ассистом в игре с "Олимпиакосом" (2:0).

Биркурманов, как и Базарбаев, ещё не входил в заявку основной команды, но играл за дубль в первой лиге. За последние два сезона провёл на этом уровне 16 встреч, в которых забил пять голов.

В 2024 году очень неплохо проявил себя и в QJ League, где оформил 9+4 в 15 матчах за "Кайрат U-18", тем самым помог команде стать чемпионом турнира.

Мансур Биркурманов (слева)

С раннего детства Абиш тренировался в академии "Кайрата". Сейчас он уже дорос до уровня выступлений за юношескую сборную до 19 лет. В прошлом месяце именно гол Мухамедали поставил точку в противостоянии с "Олимпиакосом" в юношеской лиге УЕФА (2:0).

В 2025 году стабильно играл в первой лиге за "Кайрат-Жастар", в 22 матчах выбив статистику 3+3. В неполные 18 лет (на момент проведения чемпионата) Абиш стал вторым самым задействованным игроком в дубле "Кайрата", наиграв почти 1700 минут. Больше только у 20-летнего Абулхайыра Абдрахманова.

В сентябре в составе юношеской сборной участвовал на международном турнире в Словении, где отметился дублем в противостоянии с командой ОАЭ (5:1).

Самым младшим из потенциальных дебютантов "Кайрата" является юный вратарь Буч. В прошлом году футболист начал вызываться в юношескую сборную до 17 лет, за которую провёл четыре игры.

Уроженец Астаны принял участие в одной игре юношеской лиги УЕФА - против "Реала" (1:4), где, несмотря на четыре пропущенных гола, отбил пенальти в компенсированное время. Также Данила уже был в заявке основы, причём не на какой-то проходной матч, а в игре Лиги чемпионов с "Олимпиакосом" (0:1).

В прошлом году также дебютировал в первой лиге за "Кайрат-Жастар", проведя два матча. В одном из них он тоже отметился отбитым пенальти. Последние два года становился чемпионом QJ League в возрастных категориях U-17 и U-18, в сумме проведя 25 матчей (восемь сухих). На УТС он должен быть третьим вратарём после соотечественников Темирлана Анарбекова и Калмурзы.

Феномен "Кайрата": пенальти отражают все - от основы и академии до женской команды клуба

Отметим, что уже 20 января "Кайрат" сыграет матч седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов - против бельгийского "Брюгге" в Астане. А 28 января алматинцы завершат исторический для себя турнир гостевым противостоянием с лондонским "Арсеналом".

Напомним, что 9 и 14 января у "Кайрата" запланированы товарищеские матчи в Абу-Даби. Сначала пятикратные чемпионы Казахстана сыграют с азербайджанским "Нефтчи", а затем с хорватским "Вараждином". Подробнее про эти клубы мы рассказали в нашем материале:

"Кайрат" готовится к ЛЧ: клуб сыграет против звёздного форварда и экс-игрока "Актобе"

Фото: ФК "Кайрат"©️

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!