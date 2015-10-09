"Кайрат" дал шанс пятерым воспитанникам перед ЛЧ: что о них известно?

25 футболистов "Кайрата" тренируются на сборах в Абу-Даби (ОАЭ) и готовятся к возобновлению еврокубковой кампании в Лиге чемпионов. Корреспондент Vesti.kz рассказал о пяти воспитанниках алматинской академии, которые получили шанс поработать с основной, хотя ещё не играли за команду.
Среди вызванных достаточно воспитанников "Кайрата". В их числе и юные 19-летний Рамазан Багдат, 18-летний Шерхан Калмурза и 17-летний Исмаил Бекболат. Однако на них акцентировать внимание мы не будем, так как они уже неоднократно играли за основной состав алматинцев. У Багдата три гола в 17 матчах, у Бекболата девять встреч, а у Калмурзы пять игр. Что касается 17-летнего Дастана Сатпаева и 18-летнего Азамата Туякбаева, то они будут недоступны в январе из-за повреждений.
Султан Аскаров (21 год, центральный защитник)
Через две недели Аскарову исполнится 22 года, и он получил шанс закрепиться в команде Рафаэля Уразбахтина. В 2025 году он впервые сыграл на уровне казахстанской премьер-лиги (КПЛ), проведя сезон на правах аренды в талдыкорганском "Жетысу". Всего в 19 матчах за семиреченцев забил один гол, большую часть кампании являясь игроком стартового состава у Самата Смакова.
Ещё с 2023 года Султан стал привлекаться к играм основы "Кайрата". В сумме он 26 раз был на скамейке запасных, но ни разу не выходил на поле. При этом он успел поработать и с Кириллом Кекером, и с Уразбахтиным, и даже с Александром Кержаковым.
После проведённого в КПЛ сезоне Аскаров должен быть более подготовлен к борьбе и конкуренции за место в составе "Кайрата". К настоящему моменту он провёл 50 матчей за "Кайрат-Жастар" в первой лиге, в которых забил шесть голов и сделал один ассист. Кажется, пришло время заявить о себе и в основе.
Амирбек Базарбаев (19 лет, центральный защитник)
Ещё один игрок, который добавит вариативности тренерскому штабу в центре обороны - юный воспитанник Базарбаев. Он ещё ни разу не был в заявке на матч основного состава, но имеет немалый опыт на юношеском уровне и в дублирующем составе.
Уроженец Актобе был основным защитником команды U-19 во всех шести матчах юношеской лиги УЕФА, в том числе помог команде обыграть "Олимпиакос" в заключительном шестом туре - 2:0 (в январе юношеской лиги уже не будет, осенняя часть турнира ограничена шестью турами - Прим. автора).
Защитник юношеской сборной Казахстана до 19 лет имеет за плечами 23 матча в первой лиге за "Кайрат-Жастар", а в прошлом сезоне юношеской лиги УЕФА он даже забил в ворота испанского "Бетиса". Среди сверстников был одним из лидеров и капитанов "Кайрата" в QJ League, а по итогам 2024 года даже был признан лучшим защитником турнира. Для Амирбека текущий УТС станет большим опытом.
Мансур Биркурманов (18 лет, нападающий/вингер)
Этот футболист способен действовать по всему фронту атаки. Он также выступает за юношескую сборную до 19 лет и даже забил в ноябрьском матче против Кипра (1:1). Также Мансур успел заявить о себе в юношеской лиге УЕФА, забив в ворота "Копенгагена" (2:2) и отметившись ассистом в игре с "Олимпиакосом" (2:0).
Биркурманов, как и Базарбаев, ещё не входил в заявку основной команды, но играл за дубль в первой лиге. За последние два сезона провёл на этом уровне 16 встреч, в которых забил пять голов.
В 2024 году очень неплохо проявил себя и в QJ League, где оформил 9+4 в 15 матчах за "Кайрат U-18", тем самым помог команде стать чемпионом турнира.
Мансур Биркурманов (слева)
Мухамедали Абиш (18 лет, центральный/атакующий полузащитник)
С раннего детства Абиш тренировался в академии "Кайрата". Сейчас он уже дорос до уровня выступлений за юношескую сборную до 19 лет. В прошлом месяце именно гол Мухамедали поставил точку в противостоянии с "Олимпиакосом" в юношеской лиге УЕФА (2:0).
В 2025 году стабильно играл в первой лиге за "Кайрат-Жастар", в 22 матчах выбив статистику 3+3. В неполные 18 лет (на момент проведения чемпионата) Абиш стал вторым самым задействованным игроком в дубле "Кайрата", наиграв почти 1700 минут. Больше только у 20-летнего Абулхайыра Абдрахманова.
В сентябре в составе юношеской сборной участвовал на международном турнире в Словении, где отметился дублем в противостоянии с командой ОАЭ (5:1).
Данила Буч (17 лет, вратарь)
Самым младшим из потенциальных дебютантов "Кайрата" является юный вратарь Буч. В прошлом году футболист начал вызываться в юношескую сборную до 17 лет, за которую провёл четыре игры.
Уроженец Астаны принял участие в одной игре юношеской лиги УЕФА - против "Реала" (1:4), где, несмотря на четыре пропущенных гола, отбил пенальти в компенсированное время. Также Данила уже был в заявке основы, причём не на какой-то проходной матч, а в игре Лиги чемпионов с "Олимпиакосом" (0:1).
В прошлом году также дебютировал в первой лиге за "Кайрат-Жастар", проведя два матча. В одном из них он тоже отметился отбитым пенальти. Последние два года становился чемпионом QJ League в возрастных категориях U-17 и U-18, в сумме проведя 25 матчей (восемь сухих). На УТС он должен быть третьим вратарём после соотечественников Темирлана Анарбекова и Калмурзы.
Отметим, что уже 20 января "Кайрат" сыграет матч седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов - против бельгийского "Брюгге" в Астане. А 28 января алматинцы завершат исторический для себя турнир гостевым противостоянием с лондонским "Арсеналом".
Напомним, что 9 и 14 января у "Кайрата" запланированы товарищеские матчи в Абу-Даби. Сначала пятикратные чемпионы Казахстана сыграют с азербайджанским "Нефтчи", а затем с хорватским "Вараждином". Подробнее про эти клубы мы рассказали в нашем материале:
"Кайрат" готовится к ЛЧ: клуб сыграет против звёздного форварда и экс-игрока "Актобе"
