Феномен "Кайрата": пенальти отражают все — от основы и академии до женской команды клуба

Мастерство вратарей "Кайрата" в отражении пенальти - чуть ли не главная тема последних дней. Совпадение ли то, что сразу несколько голкиперов алматинского клуба в этом преуспели? Кажется, что нет. Корреспондент Vesti.kz изучил успехи вратарей "Кайрата", начиная с юношеских команд и заканчивая основой.

Сначала в серии пенальти, ещё в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов со "Слованом", себя проявил 32-летний Александр Заруцкий. В следующем раунде с "Селтиком", когда Заруцкий был травмирован, с задачей по отражению послематчевых пенальти идеально справился 21-летний Темирлан Анарбеков. А на общем этапе в рамке дебютировал 18-летний Шерхан Калмурза, который отбил пенальти от игрока "Спортинга" Мортена Юльманна.

Но давайте поговорим про общую статистику вратарей "Кайрата" в 2025 году в футболке клуба.

Анарбекову девять раз за год били пенальти. Сколько отбил?

Темирлан чаще всех сталкивался с 11-метровыми в свои ворота. Самый памятный эпизод случился в серии послематчевых пенальти в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Он вытащил три удара своими спасениями! Пропустил два, а отбил три - невероятное достижение!

Дважды он сталкивался с пенальти в рамках КПЛ-2025, но в обеих ситуациях пропустил. Ещё два пенальти случились в рамках первой лиги, за "Кайрат-Жастар". В одном случае он пропустил, а в другом соперник пробил мимо ворот.

Итог: 9 пенальти (3 сэйва, 1 промах соперника, 5 голов). Показатель успешности - 44 процента

Заруцкий сделал главный сэйв с пенальти в квалификации ЛЧ

Вообще Александр считался основным голкипером в команде, пока не получил травму. После этого Анарбеков стал новой звездой "Кайрата", а затем этот статус примерил и Калмурза. В той самой серии со "Слованом" по воротам Заруцкого было нанесено пять пенальти. Один из них он потащил, в другом случае соперник сам промахнулся. Ещё три удара влетели в сетку ворот.

Ещё два 11-метровых удара было назначено в ворота Заруцкого в рамках КПЛ. Но с ними казахстанский страж ворот не справился.

Итог: 7 пенальти (1 сэйв, 1 промах соперника, 5 голов). Показатель успешности - 28 процентов

Калмурза отбил первый же пенальти во взрослом футболе

В 18 лет парень дебютировал на общем этапе Лиги чемпионов, побив ряд достижений. И в этой же игре, против звёздного "Спортинга", Шерхан вытащил пенальти капитана лиссабонцев. Говорить тут нечего. Это чуть ли не уникальный случай!

Итог: 1 пенальти (1 сэйв). Показатель успешности - 100 процентов

Мендыгалиеву не забил игрок юношеской команды "Спортинга"

19-летний вратарь академии Ильдар Мендыгалиев в этом сезоне дважды столкнулся с пенальти в свои ворота. И если в первой лиге за "Кайрат-Жастар" он ничем своей команде помочь не сумел, то в недавнем матче юношеской Лиги УЕФА против "Спортинга" избежал гола. Соперник пробил в перекладину.

Итог: 2 пенальти (1 промах соперника, 1 гол). Показатель успешности - 50 процентов

Буч имеет лучший процент успешности в этом году

17-летний Данила Буч тоже удивляет. Дело в том, что парень почти весь сезон играет за юношескую команду "Кайрата" до 18 лет в QJ League. Там он отбил единственный назначенный в свои ворота пенальти.

А несколько дней назад он дебютировал во взрослом футболе, сыграв в первой лиге за "Кайрат-Жастар". К сожалению, его команда проиграла "Академии Онтустик" (0:3), но юный вратарь всё же проявил себя. В моменте с первым голом он отбил пенальти, но соперник преуспел на добивании. Третий гол в ворота хозяев - тоже с пенальти, но там Данила помочь не смог.

Тем не менее у него два из трёх вытащенных пенальти в 2025 году. Правда, было это в QJ League и первой лиге. Но это нисколько не умаляет его заслуг.

Итог: 3 пенальти (2 сэйва, 1 гол). Показатель успешности - 66 процентов

А кто ещё из вратарей "Кайрата" полезен при пенальти?

В системе есть 20-летний голкипер Ефим Аитов, который в сентябре прошлого года столкнулся с пенальти в матче первой лиги. Это его единственный 11-метровый во взрослой карьере. И в том эпизоде соперник забить не сумел - Аитову помогла перекладина.

Похожая ситуация у 18-летнего Диаса Реймова. Он тоже сталкивался с 11-метровым только в прошлом году. Зато это случилось в юношеской Лиге УЕФА, где он совершил сэйв в матче с испанским "Бетисом". Причём после первого сэйва главный судья заново назначил пенальти, увидя нарушение правил. Но Реймова это не смутило, и он отбил и второй удар!

Получается, что у Аитова и Реймова положительная статистика за всю взрослую карьеру.

Также в академии "Кайрата" есть 17-летний, который был запасным в матче юношеской Лиги УЕФА со "Спортингом" (2:3). Несмотря на перспективы, в этом сезоне у него не было большого количества возможностей проявить себя в качестве мастера по пенальти. Единственный 11-метровый он пропустил в QJ League.

И даже в женской команде "Кайрата" есть специалист по пенальти! 19-летняя Арина Орёл вытащила 11-метровый в матче чемпионата Казахстана. Всего на её счету в 2025 году один отражённый пенальти и два пропущенных с "точки".

Можно сказать, что с вратарями у "Кайрата" проблем в ближайшие годы не будет, ведь уже столько парней выделяются на юношеском и молодёжном уровнях. В принципе, с учётом успехов академии клуба, хороший выбор у "Кайрата" будет на всех позициях.

Фото: ФК "Кайрат", Данияр Ахметов©️