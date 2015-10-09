"Кайрат" сыграет с клубом из Азербайджана перед Лигой чемпионов

"Кайрат" возобновляет работу на своей базе после трёхнедельного отпуска и объявил место международного сбора, передают Vesti.kz.

Игроки пройдут первичный медицинский осмотр на базе алматинского клуба. Рано утром 4 января "Кайрат" отправится в Объединённые Арабские Эмираты, где проведёт учебно-тренировочный сбор, который продлится до 15 января. Его главной задачей станет набор оптимальной физической формы и подготовка к официальным матчам.

В Абу-Даби "желто-черные" сыграют две контрольные встречи: 9 января против азербайджанского "Нефтчи", 14 января против хорватского "Вараждина".

Напомним, что 20 января жёлто-чёрные сыграют в Астане с бельгийским "Брюгге", а 28 января в Лондоне проведут заключительный матч общего этапа Лиги чемпионов УЕФА против "Арсенала".

