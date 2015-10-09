"Кайрат" готовится к ЛЧ: клуб сыграет против звёздного форварда и экс-игрока "Актобе"

Футболисты "Кайрата" уже завершили свои новогодние каникулы и приступили к учебно-тренировочному сбору в Абу-Даби (ОАЭ). Впереди ещё две недели до заключительных матчей на общем этапе Лиги чемпионов, и спарринг-партнёры на ближайшие дни уже имеются. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, кто поможет алматинцам набрать необходимый игровой тонус.

Клуб уже анонсировал два товарищеских матча, которые пройдут в столице ОАЭ. 9 января пятикратные чемпионы Казахстана встретятся с азербайджанским "Нефтчи", а 14 января с хорватским "Вараждином".

Девятикратный чемпион с топ-тренером и звёздным форвардом

Сначала "Кайрат" сыграет с бакинским "Нефтчи". Это девятикратный чемпион Азербайджана (больше титулов только у "Карабаха"), который в нынешнем сезоне занимает седьмое место в турнирной таблице из 12 команд. Их тренирует известный украинский специалист Юрий Вернидуб, который несколько лет назад выводил в Лигу чемпионов скромный молдавский "Шериф".

У бакинцев достататочно крепкий состав, если смотреть на имена и достижения игроков. И удивляет, что команда располагается так низко в национальном чемпионате. За "Нефтчи" играют действующие футболисты сборных Азербайджана, Черногории, Бенина, Камеруна и Венесуэлы.

Отдельно стоит отметить камерунского страйкера, у которого 45 голов в 116 матчах за сборную своей страны. Экс-футболистув этом месяце исполнится 34 года, он перешёл в "Нефтчи" в октябре. В десяти матчах во всех турнирах у него пять голов.

Изначально он вряд ли планировал играть январские матчи УТС, так как надеялся на участие на Кубке африканских наций. Однако Абубакара решили не вызывать в сборную. В камерунском футболе разгорелся скандал накануне старта турнира: глава местной федерации Самюэль Это'О уволил тренера и назначил другого, проигнорировав изначальный список игроков.

Даже озвучивалось мнение, что Это'О не хочет, чтобы его рекорд по голам за сборную (56) был побит Абубакаром (45), поэтому он и заблокировал его вызов в команду. В итоге 9 января Венсан будет рубиться не в 1/4 финала КАН-2025 с Марокко, а играть товарищеский матч с "Кайратом" в ОАЭ.

Также за "Нефтчи" играет капитан сборной Азербайджана полузащитник. Среди вратарей можно найти известного казахстанским любителям футбола, который в прошлом выступал за

Правда, Балаев не является первым номером в "Нефтчи", где он проигрывает конкуренцию экс-голкиперу сборной Боснии и Герцеговины Кенану Пиричу. В целом же бакинцы готовятся к продолжению сезона в чемпионате Азербайджана. 23 января они дома сыграют с "Зирей" в первом официальном матче 2026 года.

Участник Лиги конференций с экс-защитником "Актобе"

УТС в Абу-Даби будет закрыт спаррингом с хорватским "Вараждином", который в прошлом сезоне завершил чемпионат на четвёртом месте и впервые в истории попал в еврокубки. В квалификации Лиги конференций клуб бился с португальской "Санта-Кларой", но проиграл с общим счётом 2:3 (2:1, 0:2).

Клуб был основан в 2012 году, и это только четвёртый сезон, в котором он представлен в высшем дивизионе чемпионата Хорватии. Их тренирует местный специалист Никола Шафарич, а в нынешнем сезоне они занимают шестое место из десяти возможных.

Состав у хорватов менее примечательный, чем у "Нефтчи", но и здесь есть кого выделить. В частности, за этот клуб играет экс-защитник сборной Хорватии и, который выступал в Казахстане в 2024 году.

В 24 матчах за красно-белых во всех официальных турнирах Барач записал на свой счёт один гол. В том числе он успешно играл против "Кайрата" в КПЛ: 90 минут на выезде с победой 3:1, а также одна минута на поле дома с победой 2:1.

"Вараждин", как и "Нефтчи", готовится к продолжению сезона во внутреннем чемпионате. Их первая официальная игра в новом году запланирована на 24 января против "Горицы".

Отметим, что на УТС в Абу-Даби тренерский штабпригласил 25 футболистов. Среди них нет тех, кто уже покинул клуб -. Также из-за травм сбор и матчи в Лиге чемпионов пропустят казахстанцы

При этом в "Кайрате" решили предоставить шанс ряду молодых воспитанников, которых взяли на подготовку с основным составом. Не исключено, что кого-то из них задействуют и в Лиге чемпионов. Также есть финский новичок Яакко Оксанен, но его в еврокубках задействовать не смогут, так как он не играл за "Кайрат" с начала общего этапа.

Напомним, что 20 января "Кайрат" проведёт матч общего этапа Лиги чемпионов с бельгийским "Брюгге" в Астане, а 28 числа в Лондоне сыграет с местным "Арсеналом". Шансов на выход в плей-офф уже нет, команда замыкает турнирную таблицу Лиги чемпионов на 36-м месте с одним набранным очком.

