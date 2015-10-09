Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Лига чемпионов
Сегодня 11:18
 

"Кайрат" готовится к ЛЧ: клуб сыграет против звёздного форварда и экс-игрока "Актобе"

  Комментарии

"Кайрат" готовится к ЛЧ: клуб сыграет против звёздного форварда и экс-игрока "Актобе" Футболисты "Кайрата" перед игрой с "Олимпиакосом". Фото: Vesti.kz/Маржан Куандыкова©

Футболисты "Кайрата" уже завершили свои новогодние каникулы и приступили к учебно-тренировочному сбору в Абу-Даби (ОАЭ). Впереди ещё две недели до заключительных матчей на общем этапе Лиги чемпионов, и спарринг-партнёры на ближайшие дни уже имеются. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, кто поможет алматинцам набрать необходимый игровой тонус.

Футболисты "Кайрата" уже завершили свои новогодние каникулы и приступили к учебно-тренировочному сбору в Абу-Даби (ОАЭ). Впереди ещё две недели до заключительных матчей на общем этапе Лиги чемпионов, и спарринг-партнёры на ближайшие дни уже имеются. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, кто поможет алматинцам набрать необходимый игровой тонус.

Клуб уже анонсировал два товарищеских матча, которые пройдут в столице ОАЭ. 9 января пятикратные чемпионы Казахстана встретятся с азербайджанским "Нефтчи", а 14 января с хорватским "Вараждином".


Девятикратный чемпион с топ-тренером и звёздным форвардом

Сначала "Кайрат" сыграет с бакинским "Нефтчи". Это девятикратный чемпион Азербайджана (больше титулов только у "Карабаха"), который в нынешнем сезоне занимает седьмое место в турнирной таблице из 12 команд. Их тренирует известный украинский специалист Юрий Вернидуб, который несколько лет назад выводил в Лигу чемпионов скромный молдавский "Шериф".

У бакинцев достататочно крепкий состав, если смотреть на имена и достижения игроков. И удивляет, что команда располагается так низко в национальном чемпионате. За "Нефтчи" играют действующие футболисты сборных Азербайджана, Черногории, Бенина, Камеруна и Венесуэлы.


Отдельно стоит отметить камерунского страйкера Венсана Абубакара, у которого 45 голов в 116 матчах за сборную своей страны. Экс-футболисту "Порту" и "Бешикташа" в этом месяце исполнится 34 года, он перешёл в "Нефтчи" в октябре. В десяти матчах во всех турнирах у него пять голов.

Изначально он вряд ли планировал играть январские матчи УТС, так как надеялся на участие на Кубке африканских наций. Однако Абубакара решили не вызывать в сборную. В камерунском футболе разгорелся скандал накануне старта турнира: глава местной федерации Самюэль Это'О уволил тренера и назначил другого, проигнорировав изначальный список игроков.

Даже озвучивалось мнение, что Это'О не хочет, чтобы его рекорд по голам за сборную (56) был побит Абубакаром (45), поэтому он и заблокировал его вызов в команду. В итоге 9 января Венсан будет рубиться не в 1/4 финала КАН-2025 с Марокко, а играть товарищеский матч с "Кайратом" в ОАЭ.


Также за "Нефтчи" играет капитан сборной Азербайджана полузащитник Эмин Махмудов. Среди вратарей можно найти известного казахстанским любителям футбола Эмиля Балаева, который в прошлом выступал за "Тобол" и "Туран" в казахстанской премьер-лиге (КПЛ).

Правда, Балаев не является первым номером в "Нефтчи", где он проигрывает конкуренцию экс-голкиперу сборной Боснии и Герцеговины Кенану Пиричу. В целом же бакинцы готовятся к продолжению сезона в чемпионате Азербайджана. 23 января они дома сыграют с "Зирей" в первом официальном матче 2026 года.


Участник Лиги конференций с экс-защитником "Актобе"

УТС в Абу-Даби будет закрыт спаррингом с хорватским "Вараждином", который в прошлом сезоне завершил чемпионат на четвёртом месте и впервые в истории попал в еврокубки. В квалификации Лиги конференций клуб бился с португальской "Санта-Кларой", но проиграл с общим счётом 2:3 (2:1, 0:2).

Клуб был основан в 2012 году, и это только четвёртый сезон, в котором он представлен в высшем дивизионе чемпионата Хорватии. Их тренирует местный специалист Никола Шафарич, а в нынешнем сезоне они занимают шестое место из десяти возможных.


Состав у хорватов менее примечательный, чем у "Нефтчи", но и здесь есть кого выделить. В частности, за этот клуб играет экс-защитник сборной Хорватии и "Актобе" Матео Барач, который выступал в Казахстане в 2024 году.

В 24 матчах за красно-белых во всех официальных турнирах Барач записал на свой счёт один гол. В том числе он успешно играл против "Кайрата" в КПЛ: 90 минут на выезде с победой 3:1, а также одна минута на поле дома с победой 2:1. 

"Вараждин", как и "Нефтчи", готовится к продолжению сезона во внутреннем чемпионате. Их первая официальная игра в новом году запланирована на 24 января против "Горицы".


Отметим, что на УТС в Абу-Даби тренерский штаб Рафаэля Уразбахтина пригласил 25 футболистов. Среди них нет тех, кто уже покинул клуб - Александра Заруцкого, Георгия Зарии и Офри Арада. Также из-за травм сбор и матчи в Лиге чемпионов пропустят казахстанцы Дастан Сатпаев, Азамат Туякбаев и Олжас Байбек.

При этом в "Кайрате" решили предоставить шанс ряду молодых воспитанников, которых взяли на подготовку с основным составом. Не исключено, что кого-то из них задействуют и в Лиге чемпионов. Также есть финский новичок Яакко Оксанен, но его в еврокубках задействовать не смогут, так как он не играл за "Кайрат" с начала общего этапа.

Напомним, что 20 января "Кайрат" проведёт матч общего этапа Лиги чемпионов с бельгийским "Брюгге" в Астане, а 28 числа в Лондоне сыграет с местным "Арсеналом". Шансов на выход в плей-офф уже нет, команда замыкает турнирную таблицу Лиги чемпионов на 36-м месте с одним набранным очком.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 6 6 0 0 17-1 18
2 Бавария 6 5 0 1 18-7 15
3 ПСЖ 6 4 1 1 19-8 13
4 Манчестер Сити 6 4 1 1 12-6 13
5 Аталанта 6 4 1 1 8-6 13
6 Интер 6 4 0 2 12-4 12
7 Реал М 6 4 0 2 13-7 12
8 Атлетико М 6 4 0 2 15-12 12
9 Ливерпуль 6 4 0 2 11-8 12
10 Боруссия-09 Д 6 3 2 1 19-13 11
11 Тоттенхэм Хотспур 6 3 2 1 13-7 11
12 Ньюкасл Юнайтед 6 3 1 2 13-6 10
13 Челси 6 3 1 2 13-8 10
14 Спортинг Л 6 3 1 2 12-8 10
15 Барселона 6 3 1 2 14-11 10
16 Марсель Олимпик 6 3 0 3 11-8 9
17 Ювентус 6 2 3 1 12-10 9
18 Галатасарай 6 3 0 3 8-8 9
19 Монако ФК 6 2 3 1 7-8 9
20 Байер 6 2 3 1 10-12 9
21 ПСВ Эйндховен 6 2 2 2 15-11 8
22 Карабах 6 2 1 3 10-13 7
23 Наполи 6 2 1 3 6-11 7
24 Копенгаген 6 2 1 3 10-16 7
25 Бенфика 6 2 0 4 6-8 6
26 Пафос 6 1 3 2 4-9 6
27 Юнион Сент-Жилуаз 6 2 0 4 7-15 6
28 Атлетик 6 1 2 3 4-9 5
29 Олимпиакос 6 1 2 3 6-13 5
30 Брюгге 6 1 1 4 8-16 4
31 Айнтрахт Фр 6 1 1 4 8-16 4
32 Буде-Глимт 6 0 3 3 9-13 3
33 Славия П 6 0 3 3 2-11 3
34 Аякс 6 1 0 5 5-18 3
35 Вильярреал 6 0 1 5 4-13 1
36 Кайрат 6 0 1 5 4-15 1

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Живи спортом!