Статистика пенальти в КПЛ-2025: в чью пользу чаще свистят судьи и кто играет без 11-метровых?

В минувшие выходные в таблице казахстанской премьер-лиги (КПЛ) снова сменился лидер - "Астана" опередила на один балл "Кайрат" после выездной победы над "Окжетпесом" (2:1). Оба гола в составе выигравших с пенальти забил лучший снайпер чемпионата Назми Грипши.

После этой игры многие болельщики выразили мнение, что ни одна команда премьер-лиги не получает право на пенальти в таком количестве, как "Астана". Корреспондент Vesti.kz решил проверить это и подготовил статистику пенальти всех команд-участниц КПЛ-2025.

"Астана" благодаря двум пенальти обошла "Кайрат" в КПЛ

Всего в КПЛ-2025, где уже прошло 167 игр, было назначено 63 пенальти, 51 из которых были реализованы (81 процент). В среднем, судьи указывают на "точку" каждые 2,6 матча - это примерно два-три пенальти за тур.

Предлагаем перечислить команды КПЛ-2025 по возрастанию количества исполненных пенальти.

"Атырау" - 1 пенальти (реализация - 100 процентов)

Свой единственный пенальти нефтяники заработали и реализовали в самом первом туре, ещё в начале марта. Автором гола стал бразильский защитник Матеус Барбоса, который спустя два месяца покинул клуб.

"Жетысу" - 2 пенальти (реализация - 100 процентов)

Семиреченцы исполнили два пенальти: сначала в последний месяц весны, а затем в последний месяц лета. Их забили Руслан Болов и Жансултан Мухаметханов.

"Туран" - 3 пенальти (реализация - 33 процента)

Один из худших показателей с пенальти имеют туркестанцы. В апреле свой шанс не реализовал Абылайхан Жумабек, а в июне возможность не использовал Рахат Усипханов. И только в этом месяце "Турану" удалось забить с 11-метровой отметки - отличился Бакдаулет Зульфикаров.

"Кызыл-Жар" - 3 пенальти (реализация - 33 процента)

Аналогичный показатель у северян. В апреле пенальти не забил Сенин Себай, но он отметился голом с добивания. В июле команда заработала два пенальти за игру. Сначала не забил Александр Нойок, но затем момент использовал Тохтар Жангылышбай. Любопытно, что оба матча, где были незабитые пенальти, "Кызыл-Жар" всё равно выиграл.

"Улытау" - 3 пенальти (реализация - 66 процентов)

Жезказганцы являются самой незабивной командой чемпионата (17 мячей в 24 матчах). В конце марта Николай Солодовников забил за команду с пенальти. В мае победный гол с "точки" забил Жасулан Молдакараев, а в августе он же пенальти забить не сумел. В итоге статистика два из трёх.

"Женис" - 3 пенальти (реализация - 66 процентов)

У столичных точно такие же показатели. В мае пенальти уверенно исполнил Мика Хунко, в июле традицию продолжил Динмухамед Караман, однако в сентябре Элгуджа Лобжанидзе смазал свой 11-метровый.

"Актобе" - 3 пенальти (реализация - 100 процентов)

Красно-белые получили свой первый пенальти в сезоне только в июне, и его успешно реализовал Идрис Умаев. В июле и августе команда ещё по разу забивала с пенальти - в обоих случаях отличался Жайро Жан.

"Ордабасы" - 4 пенальти (реализация - 100 процентов)

Шымкентцы стараются с пенальти не мазать, и статистика говорит об этом красноречиво. В мае с "точки" отличился Виктор Мудрак, в августе это дважды делал Эльхан Астанов, а в сентябре с пенальти забил Муроджон Халматов.

"Тобол" - 5 пенальти (реализация - 80 процентов)

У костанайцев почти идеальная статистика, ведь четыре из пяти пенальти они забили. В июне и сентябре отличался Ислам Чесноков, в июле и сентябре - Ахмед Эль-Мессауди. В августе пенальти заработал 17-летний Аманжол Бакитжанов, и он не постеснялся попросить у опытных товарищей по команде самому исполнить пенальти. Но вот переиграть голкипера ему не удалось. К слову, это было на последней минуте в матче, который "Тобол" уверенно выигрывал, поэтому ошибка юнца вполне простительна.

"Кайрат" - 5 пенальти (реализация - 80 процентов)

На бумаге у алматинцев та же статистика, что и у "Тобола", однако отличий в деталях хватает. Во-первых, если у костанайцев с "точки" били три игрока, то у "Кайрата" все пять ударов нанёс Георгий Зария. Во-вторых, эти пять пенальти пришлись на весну - с марта по май. Начиная с июня "Кайрат" не исполнил ни одного пенальти в КПЛ, да и Зария часто недоступен из-за травм.

"Елимай" - 6 пенальти (реализация - 83 процента)

В составе семейчан пенальти били сразу четыре игрока. В марте первый 11-метровый в сезоне реализовал Эдуард Флореску. Затем команда не получала право на этот стандарт вплоть до июля, когда Серикжан Мужиков не использовал свой момент. После этого с пенальти забил Иван Свиридов. Ещё три успешные попытки в июле-августе выдал Галымжан Кенжебек.

"Окжетпес" - 6 пенальти (реализация - 100 процентов)

Одна из самых образцовых картин по пенальти, безусловно, у синегорцев. Даурен Жумат забил все пять 11-метровых, которые пришлись на апрель-август, а в мае свой единственный шанс использовал и Алияр Мухамед.

"Кайсар" - 8 пенальти (реализация - 75 процентов)

Неожиданно, но степные волки занимают второе место по количеству пробитых пенальти в КПЛ-2025. Из восьми попыток семь исполнил Айбар Жаксылыков. Он забил пять голов и допустил две оплошности. Причём сразу в двух матчах было такое, что он успевал один пенальти забить, а другой не забить. В июле свой единственный шанс реализовал Марлен Айманов.

"Астана" - 11 пенальти (реализация - 91 процент)

Лидером же действительно является "Астана", футболисты которой уже 11 раз в этом сезоне били пенальти. И только один из них столичные не забили - смазал Джеффри Чинеду. Рамазан Каримов свой шанс использовал, а Марин Томасов забил оба удара. Штатный пенальтист Грипши реализовал все семь попыток.

Любопытно, что в прошлом сезоне КПЛ "Астана" тоже пробила 11 пенальти, но реализовала чуть меньше (9).

Кто зависит от пенальти больше всех? Это не "Астана"

Если взглянуть на долю голов, забитых с пенальти, то самая значительная она у "Кайсара". Команда забила 21 гол в КПЛ, шесть из которых - с "точки" (28 процентов от общего числа взятий ворот). В топ-3 есть "Окжетпес" (19 процентов) и "Астана" (18 процентов).

Самая маленькая доля голов с пенальти у "Кызыл-Жара" - всего четыре процента (1 из 24 голов был забит с 11-метровой отметки).

1. "Кайсар" - 28 процентов голов с пенальти (6/21)

2. "Окжетпес" - 19 процентов (6/32)

3. "Астана" - 18 процентов (11/60)

4. "Ордабасы" - 14 процентов (4/28)

5. "Елимай" - 13 процентов (5/38)

6. "Улытау" - 11 процентов (2/17)

7. "Жетысу" - 11 процентов (2/18)

8. "Тобол" - 10 процентов (4/41)

9. "Актобе" - 9 процентов (3/34)

10. "Кайрат" - 8 процентов (4/46)

11. "Женис" - 6 процентов (2/34)

12. "Атырау" - 5 процентов (1/19)

13. "Туран" - 5 процентов (1/19)

14. "Кызыл-Жар" - 4 процента (1/24)

Добавим, что до конца чемпионата осталось провести 15 матчей: один перенесённый матч 24-го тура между "Кайратом" и "Жетысу" (5 октября), семь игр 25-го тура (17-19 октября) и семь встреч 26-го тура (26 октября).

Фото: ФК "Астана" (1,4), ФК "Актобе" (2), ФК "Кайрат", Арман Джаксыгулов (3)©️