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Футбол

Жасулан Молдакараев

Профиль спортсмена Матчи спортсмена Трансферы спортсмена
Гражданство
Казахстан
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Команды
Окжетпес нп 17
Место рождения
Шиели
Дата рождения
7 мая 1987 (33 года)
Пол
мужской
Рост, см
180
Вес, кг
79
Турнир Команда Игры Гол + Пас Пенальти
Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020 Окжетпес 4 1+0
Вторая лига Казахстана 2019 Окжетпес-М 2 1+0 +1/-0
Кубок Казахстана по футболу 2019 Окжетпес 1
Премьер-Лига Казахстана 2019 Окжетпес 25 5+5 10 1
Лига Европы 2018/19 Тобол 1
Вторая лига Казахстана 2018 Тобол-М 1 2+0 1
Кубок Казахстана по футболу 2018 Тобол 2
Премьер-Лига Казахстана 2018 Тобол 12 3
Премьер-Лига Казахстана 2018 Ордабасы 14 4+2 4
Кубок Казахстана по футболу 2017 Тобол 1
Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига Тобол 29 5+1 8 1
Кубок Казахстана по футболу 2016 Окжетпес 1
Чемпионат мира 2018 Казахстан 1 1
Товарищеские матчи 2016 Казахстан 1
Чемпионат Казахстана 2016. Премьер-Лига Окжетпес 31 6+1 +1/-1 5
Чемпионат Казахстана 2015. Премьер-Лига Кайсар 24 6+0 +0/-1 2
Кубок Казахстана по футболу 2015 Кайсар 1
Кубок Казахстана по футболу 2014 Кайсар 2
Чемпионат Казахстана 2014. Премьер-Лига Кайсар 19 2+1 +2/-0 1
Футбол. Контрольные матчи 2013/14 Кайсар 2 2+0
Кубок Казахстана по футболу 2013 Кайсар 2
Первенство Казахстана по футболу 2013. 1 лига Кайсар 33 28+0 +5/-0 5 2
Кубок Казахстана по футболу 2012 Кайсар 3 1+0
Чемпионат Казахстана по футболу среди клубов премьер-лиги 2012 Кайсар 18 3+0 1 2
Чемпионат Казахстана 2011. Премьер-Лига Кайсар 22 2+0 1
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