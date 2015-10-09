Обида на клуб и возвращение домой: почему один из капитанов "Кайрата" перейдёт в "Актобе"?

Полузащитник "Кайрата" Адилет Садыбеков в скором времени может перейти в стан принципиальных соперников из "Актобе". Корреспондент Vesti.kz обращает внимание на основные факторы о возможном переходе.

Автор вчерашнего гола "Кайрата" в ворота "Брюгге" в Лиге чемпионов (1:4) перейдёт в "Актобе" - об этом практически сразу после окончания встречи написали на сайте ASnews.kz. Правда, сам Адилет отметил, что у него есть действующий контракт с алматинцами.

В "Кайрате" о Садыбекове забыли: игнор в ЛЧ и жёсткий ответ

В 2024 году о Садыбекове говорили много. Он действительно набрал впечатляющий ход, казалось, что в сборной Казахстана на долгие годы решена проблема с опорной зоной. Однако разрыв крестообразных связок, который случился летом того года, серьёзно повлиял на дальнейшую карьеру Адилета и его будущее в клубе.

Он вылетел из строя на восемь месяцев, вернувшись только в апреле 2025-го, когда новый сезон уже начался. Конкуренция была жёсткая и недавнему лидеру не всегда уделялось столько внимания, сколько хотелось бы ему и многим болельщикам.

В КПЛ-2025 Садыбеков 21 раз попадал в заявку команды, но всего лишь в пяти случаях вышел в стартовом составе. Как правило, это было в матчах с не самыми грозными соперниками - "Окжетпес", "Жетысу", "Туран", "Кайсар", "Улытау", то есть во многом Рафаэль Уразбахтин давал играть Адилету ввиду ротации, когда надо было давать время на восстановление лидерам в период еврокубковой квалификации.

Против таких соперников, как "Астана" и "Елимай", футболист вообще ни разу не выходил на поле.

Семь раз он выходил на замену, а целых девять раз оставался на скамейке запасных до финального свистка. Это совсем не то, к чему привык Садыбеков, один из лидеров и капитанов "Кайрата". С таким мизерным объёмом игрового времени рассчитывать на возвращение в сборную тоже не приходилось.

Ещё печальнее всё было в Лиге чемпионов. Даже в квалификации Садыбекова выпустили на замену только в трёх из восьми матчей, и то это было в двух стартовых раундах против "Олимпии" и КуПСа. Суммарно он отыграл около 20 минут в этих трёх встречах, а в оставшихся сидел на скамейке.

На общем этапе ему тоже ни разу не довелось сыграть в старте, а до вчерашнего дня он ни разу не выходил на домашнюю игру Лиги чемпионов. Ни с "Реалом", ни с "Пафосом", ни с "Олимпиакосом" тренер Садыбекова не выпускал на замену, а вчера, против "Брюгге", выпустил, и тот забил единственный домашний мяч команды в текущем розыгрыше.

Эмоции игрока понять можно. До травмы он был одним из незаменимых лидеров на поле и в раздевалке, а сейчас раз за разом наблюдал за историческими событиями клуба со стороны. По окончании встречи Садыбеков намекнул, что отпраздновал гол со снятием футболки и демонстрацией своей фамилии, чтобы доказать тем, кто в него не верил, чего он стоит на самом деле:

"Для меня в прошлом году сложился нелёгкий сезон, поэтому я хотел доказать себе и другим людям, которые в меня не верили, поэтому так отпраздновал", - сказал он в интервью.

Трансфер в "Актобе" - это возвращение домой

Вариант с "Актобе" выглядит нелогичным для болельщиков "Кайрата", ведь Адилет - воспитанник алматинцев. С другой стороны, нельзя забывать, что он является уроженцем Актобе (кстати, как и другой играющий воспитанник чёрно-жёлтых Александр Мрынский).

Садыбеков прожил в родном Актобе пять лет, после чего с родителями переехал в Алматы. Футбольное образование он, безусловно, получал в "Кайрате", но корни так или иначе у него в Актобе, и этот город никогда не станет для него чужим.

Сейчас, в условиях некой обиды на клуб или на людей из клуба, вряд ли Садыбеков ставит на первое место отношения между болельщиками этих двух команд. Весь акцент на возвращение игрового времени и былой формы, а также камбэк в сборную Казахстана.

Как массовые переходы кайратовцев в "Актобе" стали нормой

Кстати говоря, в последнее время переходы недавних футболистов "Кайрата" или даже воспитанников алматинцев в "Актобе" приобрели статус привычного явления. Год назад по такому же маршруту проследовал Еркебулан Сейдахмет.

Да и вообще, в прошлом сезоне чуть ли не полсостава красно-белых имела прошлое в "Кайрате". Это защищавшие цвета алматинцев с юных лет Вячеслав Швырёв, Артур Шушеначев, Айбар Абдулла, Данияр Усенов, Лев Скворцов и Талгат Кусяпов, ещё один воспитанник Алибек Касым, выступавший за команду Георгий Жуков.

Чуть раньше в "Актобе" пылили и другие воспитанники кайратовской академии - тот же Рамазан Оразов, тот же Ескендир Кыбырай. То есть, переходы воспитанников "Кайрата" в "Актобе" уже давно перестали быть чем-то из ряда вон выходящего.

Если переход в "Актобе" случится, то это будет взаимовыгодная сделка. "Актобе" получит в свои ряды качественного казахстанца, который при наличии игрового времени обязательно вернётся в национальную команду. А сам игрок получит то, чего ему не хватало в "Кайрате" - доверия.

С другой стороны, конкуренцию в "Актобе" тоже нужно выиграть, ведь в клубе активно заявляют о том, что громкие переходы ещё будут. И кто знает, кем ещё красно-белые усилят центр поля.

Фото: ФК "Кайрат"/Данияр Ахметов (1,4), КФФ (2), ФК "Кайрат"/Арман Джаксыгулов (3,5)©️

