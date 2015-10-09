Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Лига чемпионов
Сегодня 00:02
 

Садыбеков рассказал о праздновании в стиле Месси и своём будущем в "Кайрате"

Садыбеков рассказал о праздновании в стиле Месси и своём будущем в "Кайрате" Адилет Садыбеков в матче "Кайрат" - "Брюгге". Фото: Vesti.kz/Алимжан Аманжол©

Автор единственного гола в ворота "Брюгге" Адилет Садыбеков прокомментировал итоги заключительного домашнего матча "Кайрата" в этом сезоне Лиги чемпионов (1:4). Он объяснил празднование своего гола, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Автор единственного гола в ворота "Брюгге" Адилет Садыбеков прокомментировал итоги заключительного домашнего матча "Кайрата" в этом сезоне Лиги чемпионов (1:4). Он объяснил празднование своего гола, сообщает корреспондент Vesti.kz.

- Гол? Когда получил пас, все сзади (партнёры) начали кричать, чтобы я бил. В итоге пробил и получилось. Часто ли получается так забивать? После тренировок иногда отрабатываем удары.

Могу назвать "Брюгге" топ-клубом, это одна из сильнейших команд Бельгии. Нам было сложновато, но мы боролись до конца. Думаю, проделаем работу над ошибками.

- Этой зимой ваша линия полузащиты лишилась двух игроков - Георгия Зарии и Офри Арада. Что скажете об этом?

- Да, ушли два хороших игрока, но у нас есть футболисты, которые могут их заменить.

- Вопрос, который сейчас волнует болельщиков - Садыбеков остаётся в "Кайрате" на новый сезон?

- У меня сейчас контракт с "Кайратом", поэтому я дальше работаю с командой.

Адилет Садыбеков и Рикардиньо после матча

- Объясните своё празднование гола (Адилет снял футболку и показал фамилию трибунам - Прим. автора)?

- Для меня в прошлом году сложился нелёгкий сезон, поэтому я хотел доказать себе и другим людям, которые в меня не верили, поэтому так отпраздновал. Отсылка к Месси? Не знаю (смеётся). Я просто так отпраздновал, и всё.

- Какие цели на следующую игру с "Арсеналом"?

- Победить и набрать три очка. Впереди нас ждёт самая сложная игра.

Напомним, что Садыбеков вышел на замену во втором тайме и отметился красивым голом в самой концовке встречи. Для казахстанского хавбека это первый гол с лета 2024 года.

"Я тоже готов" - талант из "Кайрата" сделал заявление после дебюта в Лиге чемпионов

Фото: Vesti.kz/Алимжан Аманжол©️

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 6 6 0 0 17-1 18
2 Бавария 6 5 0 1 18-7 15
3 ПСЖ 6 4 1 1 19-8 13
4 Манчестер Сити 6 4 1 1 12-6 13
5 Аталанта 6 4 1 1 8-6 13
6 Интер 6 4 0 2 12-4 12
7 Реал М 6 4 0 2 13-7 12
8 Атлетико М 6 4 0 2 15-12 12
9 Ливерпуль 6 4 0 2 11-8 12
10 Боруссия-09 Д 6 3 2 1 19-13 11
11 Тоттенхэм Хотспур 6 3 2 1 13-7 11
12 Ньюкасл Юнайтед 6 3 1 2 13-6 10
13 Челси 6 3 1 2 13-8 10
14 Спортинг Л 6 3 1 2 12-8 10
15 Барселона 6 3 1 2 14-11 10
16 Марсель Олимпик 6 3 0 3 11-8 9
17 Ювентус 6 2 3 1 12-10 9
18 Галатасарай 6 3 0 3 8-8 9
19 Монако ФК 6 2 3 1 7-8 9
20 Байер 6 2 3 1 10-12 9
21 ПСВ Эйндховен 6 2 2 2 15-11 8
22 Карабах 6 2 1 3 10-13 7
23 Брюгге 7 2 1 4 12-17 7
24 Наполи 6 2 1 3 6-11 7
25 Копенгаген 6 2 1 3 10-16 7
26 Бенфика 6 2 0 4 6-8 6
27 Пафос 6 1 3 2 4-9 6
28 Юнион Сент-Жилуаз 6 2 0 4 7-15 6
29 Атлетик 6 1 2 3 4-9 5
30 Олимпиакос 6 1 2 3 6-13 5
31 Айнтрахт Фр 6 1 1 4 8-16 4
32 Буде-Глимт 6 0 3 3 9-13 3
33 Славия П 6 0 3 3 2-11 3
34 Аякс 6 1 0 5 5-18 3
35 Вильярреал 6 0 1 5 4-13 1
36 Кайрат 7 0 1 6 5-19 1

