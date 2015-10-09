Садыбеков рассказал о праздновании в стиле Месси и своём будущем в "Кайрате"

Автор единственного гола в ворота "Брюгге" Адилет Садыбеков прокомментировал итоги заключительного домашнего матча "Кайрата" в этом сезоне Лиги чемпионов (1:4). Он объяснил празднование своего гола, сообщает корреспондент Vesti.kz.

- Гол? Когда получил пас, все сзади (партнёры) начали кричать, чтобы я бил. В итоге пробил и получилось. Часто ли получается так забивать? После тренировок иногда отрабатываем удары. Могу назвать "Брюгге" топ-клубом, это одна из сильнейших команд Бельгии. Нам было сложновато, но мы боролись до конца. Думаю, проделаем работу над ошибками.

- Этой зимой ваша линия полузащиты лишилась двух игроков - Георгия Зарии и Офри Арада. Что скажете об этом?

- Да, ушли два хороших игрока, но у нас есть футболисты, которые могут их заменить.

- Вопрос, который сейчас волнует болельщиков - Садыбеков остаётся в "Кайрате" на новый сезон?

- У меня сейчас контракт с "Кайратом", поэтому я дальше работаю с командой.

- Объясните своё празднование гола (Адилет снял футболку и показал фамилию трибунам - Прим. автора)?

- Для меня в прошлом году сложился нелёгкий сезон, поэтому я хотел доказать себе и другим людям, которые в меня не верили, поэтому так отпраздновал. Отсылка к Месси? Не знаю (смеётся). Я просто так отпраздновал, и всё.

- Какие цели на следующую игру с "Арсеналом"?

- Победить и набрать три очка. Впереди нас ждёт самая сложная игра.

Напомним, что Садыбеков вышел на замену во втором тайме и отметился красивым голом в самой концовке встречи. Для казахстанского хавбека это первый гол с лета 2024 года.

Фото: Vesti.kz/Алимжан Аманжол©️

