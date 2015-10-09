Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Лига чемпионов
Вчера 23:30
 

"Я тоже готов" - талант из "Кайрата" сделал заявление после дебюта в Лиге чемпионов

Мухамедали Абиш. Фото: Кадр из видео Vesti.kz©

Дебютант "Кайрата" Мухамедали Абиш в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал о впечатлениях от первого матча за основную команду. Она пришлась на противостояние в Лиге чемпионов против "Брюгге" (1:4).

Поделиться

Дебютант "Кайрата" Мухамедали Абиш в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал о впечатлениях от первого матча за основную команду. Она пришлась на противостояние в Лиге чемпионов против "Брюгге" (1:4).

"В чём отличия между юношеской Лигой чемпионов и взрослой? Здесь более опытные игроки, быстрее работают, быстрее думают и физически сильнее они.

Для меня всё прошло хорошо. Только надо было увереннее чуть-чуть играть и быстрее.

Также полузащитник отметил, что был мотивирован показать себя с лучшей стороны.

"В целом, волнения и ничего такого не было. Я должен был доказать тренеру, что тоже готов играть в Лиге чемпионов.

Дальнейшие планы? Подготовиться к Евро U-19, пройти сборы к новому сезону. Пока планы такие", - цитирует Абиша корреспондент Vesti.kz Димаш Тулегенов.

Напомним, что "Кайрат" проиграл заключительный домашний матч на общем этапе Лиги чемпионов "Брюгге" со счётом 1:4.

Юные Абиш и Мансур Биркурманов появились на поле ближе примерно за 15 минут до конца встречи.

"Брюгге" разбил "Кайрат" в Астане: как это было? Обзор по горячим следам

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 6 6 0 0 17-1 18
2 Бавария 6 5 0 1 18-7 15
3 ПСЖ 6 4 1 1 19-8 13
4 Манчестер Сити 6 4 1 1 12-6 13
5 Аталанта 6 4 1 1 8-6 13
6 Интер 6 4 0 2 12-4 12
7 Реал М 6 4 0 2 13-7 12
8 Атлетико М 6 4 0 2 15-12 12
9 Ливерпуль 6 4 0 2 11-8 12
10 Боруссия-09 Д 6 3 2 1 19-13 11
11 Тоттенхэм Хотспур 6 3 2 1 13-7 11
12 Ньюкасл Юнайтед 6 3 1 2 13-6 10
13 Челси 6 3 1 2 13-8 10
14 Спортинг Л 6 3 1 2 12-8 10
15 Барселона 6 3 1 2 14-11 10
16 Марсель Олимпик 6 3 0 3 11-8 9
17 Ювентус 6 2 3 1 12-10 9
18 Галатасарай 6 3 0 3 8-8 9
19 Монако ФК 6 2 3 1 7-8 9
20 Байер 6 2 3 1 10-12 9
21 ПСВ Эйндховен 6 2 2 2 15-11 8
22 Карабах 6 2 1 3 10-13 7
23 Брюгге 7 2 1 4 12-17 7
24 Наполи 6 2 1 3 6-11 7
25 Копенгаген 6 2 1 3 10-16 7
26 Бенфика 6 2 0 4 6-8 6
27 Пафос 6 1 3 2 4-9 6
28 Юнион Сент-Жилуаз 6 2 0 4 7-15 6
29 Атлетик 6 1 2 3 4-9 5
30 Олимпиакос 6 1 2 3 6-13 5
31 Айнтрахт Фр 6 1 1 4 8-16 4
32 Буде-Глимт 6 0 3 3 9-13 3
33 Славия П 6 0 3 3 2-11 3
34 Аякс 6 1 0 5 5-18 3
35 Вильярреал 6 0 1 5 4-13 1
36 Кайрат 7 0 1 6 5-19 1

