"Я тоже готов" - талант из "Кайрата" сделал заявление после дебюта в Лиге чемпионов

Дебютант "Кайрата" Мухамедали Абиш в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал о впечатлениях от первого матча за основную команду. Она пришлась на противостояние в Лиге чемпионов против "Брюгге" (1:4).

"В чём отличия между юношеской Лигой чемпионов и взрослой? Здесь более опытные игроки, быстрее работают, быстрее думают и физически сильнее они. Для меня всё прошло хорошо. Только надо было увереннее чуть-чуть играть и быстрее.

Также полузащитник отметил, что был мотивирован показать себя с лучшей стороны.

"В целом, волнения и ничего такого не было. Я должен был доказать тренеру, что тоже готов играть в Лиге чемпионов. Дальнейшие планы? Подготовиться к Евро U-19, пройти сборы к новому сезону. Пока планы такие", - цитирует Абиша корреспондент Vesti.kz Димаш Тулегенов.

Напомним, что "Кайрат" проиграл заключительный домашний матч на общем этапе Лиги чемпионов "Брюгге" со счётом 1:4.

Юные Абиш и Мансур Биркурманов появились на поле ближе примерно за 15 минут до конца встречи.

