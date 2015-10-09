"Брюгге" разбил "Кайрат" в Астане: как это было? Обзор по горячим следам

Алматинский "Кайрат" завершил домашнее выступление на общем этапе Лиги чемпионов 2025/26. В Астане команда Рафаэля Уразбахтина принимала бельгийский "Брюгге" в рамках седьмого тура. О том, как это было - в материале корреспондента Vesti.kz.

Первая игра седьмого тура началась именно в столице Казахстана, на стадионе "Астана Арена". Второй домашний матч кряду лучшая команда страны проводила в Астане из-за невозможности принимать игры в своём городе зимой.

Нехватка Сатпаева дала знать уже в самом начале

В основном составе номинальных хозяев обошлось без сюрпризов - всё те же привычные имена в уже слегка ослабленном из-за ухода некоторых футболистов коллективе. На исходе первой минуты норвежец Уго Ветлесен едва не подловил кайратовцев, соорудив сольный проход сквозь нескольких игроков с правого фланга. Всё завершилось ударом в створ, но не столь плотным, чтобы назвать это реальной угрозой для Темирлана Анарбекова - будничный сейв голкипера.

Первые минуты "Брюгге" чаще контролировал мяч и больше атаковал, особенно с правого фланга. Однако первая же попытка придумать нечто интересное слева вылилось в заработанный угловой. Гости опасно разыграли его, но потеряли мяч, после чего чёрно-жёлтые устремились в молниеносную контратаку. Однако Жоржиньо Монтейру, имея преимущество в виде отрыва от соперника, позволил оппоненту нагнать себя и лишился мяча. В этот момент кто-то мог подумать: "Вот был бы на его месте Сатпаев...", однако Дастан продолжает восстанавливаться от травмы.

Первый тревожный звонок и приятный для ушей звон штанги

К 15-й минуте "Брюгге" имел 61 процент владения мячом, но несмотря на это "Кайрат" старался эффективно использовать игру вторым номером. Особенно бросалась в глаза активность правого фланга, где действовал Александр Мрынский (сегодняшний рекордсмен). Его прострелы и подачи были причиной паники для защитников соперника. Однако ни к чему поистине опасному это не приводило.

Реальная угроза воротам Анарбекова была на 18-й минуте, когда поймавший кураж вингер юношеской сборной Франции Мамаду Диахон в очередной раз оставил не у дел Еркина Тапалова и пробил с линии штрафной обводящим ударом в дальний угол. Голкипер никак спасти команду не мог, но в дело вмешалась штанга - "Кайрату" откровенно повезло.

"Всё было бы по-другому" - лидер "Кайрата" назвал причину разгрома "Кайрата" в ЛЧ

Штрафной, который стал предвестником гола

Следующие десять с лишним минут ничего опасного у ворот обеих команд не происходило. Но всё изменилось на исходе получаса игры, когда Мрынский сфолил на Диахоне на правом фланге хозяев. До ворот не так далеко, и оттуда все ждали подачи. И эта подача стала лёгкой добычей для обороняющихся.

Но то, что было дальше - застало "Кайрат" врасплох. Ветлесен подавал в штрафную, и полёт мяча в прыжке парировал Анарбеков. Однако после его кулаков мяч отскочил точно в ноги 20-летнему Александару Станковичу, который пробил точно в цель. У Анарбекова не было времени вернуться на свою позицию и уж тем более спасти свою команду - 0:1...

Не забиваешь ты - забивают тебе

На 37-й минуте "Кайрат" воспользовался нерасторопностью защитника гостей и завладел мячом у чужой штрафной. В итоге Эдмилсон, которого обычно все привыкли видеть замыкающим навесы, стал автором подачи в штрафную, однако Валерию Громыко не хватило совсем немного, чтобы дотянуться до паса.

И почти сразу же, в ответной атаке, "Брюгге" организовал вторую голевую атаку. Всё началось в центре, а затем перешло на правый фланг. Оттуда игрок бельгийцев запустил глубокую подачу на лицевую линию точно на подоспевшего латераля Йоакина Сейса. Тот скинул головой на капитана Ханса Ванакена, которому оставалось расстрелять ворота "Кайрата" с близкого расстояния - 0:2...

Первый тайм закончился с этим счётом. "Кайрат" всё никак не мог добраться до чужих ворот, а гости будто бы всем видом показывали, что такой результат на табло их вполне устраивает, поэтому и от них остроты было поменьше. Разве что в компенсированное время бельгийцам удалось провести пару опасных атак, одна из которых едва не завершилась голом.

Перерыв без замен и пробуждение второго вингера "Брюгге"

В перерыве оба тренера обошлись без замен, а первый удар во второй половине встречи случился только на 56-й минуте, когда удачным для своей команды отскоком мяча воспользовался Карлуш Форбс. Но Анарбеков всё прочитал за мгновения до опасности и отбил мяч на угловой.

Несмотря на то, что игра у "Кайрата" всё никак не хотела или не могла оживиться, первым к заменам прибегнул именно рулевой гостей Иван Леко, выпустив свежего атакующего полузащитника.

Всё чаще футболисты "Брюгге" стали охотно идти в обводку, в этом преуспевали оба вингера - и Диахон слева, и Форбс справа. Одну из опасных атак организовали они, когда первый эффектно разобрался с противником и выкатил второму, но удар португальца прошёл выше ворот Анарбекова.

Отсутствие атаки и третий пропущенный мяч

Традиционные разгоны атаки через последующие подачи с фланга в центр ни к чему не приводили. Мало того, что "Кайрат" реже атаковал, так ещё и к 70-й минуте не имел ни одного удара даже в сторону ворот во втором тайме. Это не могло не бросаться в глаза.

На 74-й минуте бельгийцам всё же удалось довести счёт до разгромного. Неугомонный Диахон вновь не оставил шансов откровенно провалившему игру Тапалову на фланге, сделал точный прострел на Ромео Вермана, которому осталась самая лёгкая часть - замкнуть мяч в ворота. Тем более защитники, в числе которых Егор Сорокин, откровенно проспали финальную стадию атаки.

Когда "Брюгге" заиграл свободно, а счёт стал неприличным

После очередного пропущенного мяча Уразбахтин произвёл несколько замен, в том числе дал дебютировать в основной команде 18-летним Мансуру Биркурманову и Мухамедали Абишу.

К сожалению, тактические перестановки не улучшили игру "Кайрата", а гости стали действовать ещё свободнее. На 85-й минуте, после розыгрыша углового, мяч подхватил капитан "Брюгге" Ванакен. Он сместил в центр и заставил кайратовцев поверить в то, что пробьёт издали, но это был замаскированный мягкий пас верхом, который нашёл голову оказавшегося в чужой штрафной защитника Брэндона Мехеле - 0:4...

"Я тоже готов" - талант из "Кайрата" сделал заявление после дебюта в Лиге чемпионов

"Кайрат" не мог закончить домашние игры без гола

Изменить ничего не удавалось. Редкие подходы к чужим воротам возникали, но, что называется, без конкретики. К сожалению, находящиеся вне игрового тонуса алматинцы не могли ничего противопоставить "Брюгге", который, на минуточку, приезжал в Казахстан с серией из двух поражений.

Но в своей последней атаке алматинцам всё же удалось хоть немного порадовать своих болельщиков, ведь до этого дома они не забивали совсем. Отличным дальним ударом из-за пределов штрафной отметился Адилет Садыбеков! 11 тысяч собравшихся на трибунах "Астана Арены" зрителей были довольны даже этим, пусть результат уже было не спасти. Итог - поражение со счётом 1:4.

Садыбеков рассказал о праздновании в стиле Месси и своём будущем в "Кайрате"

Теперь "Кайрату" осталось провести один матч на общем этапе Лиги чемпионов - 28 января команда в Лондоне сыграет с местным "Арсеналом". У команды по-прежнему один набранный балл. А вот у "Брюгге" остаются шансы побороться за место в плей-офф - у них семь очков, и многое будет зависеть от последней игры дома с "Марселем".

Фото: Vesti.kz/Алимжан Аманжол©️

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!