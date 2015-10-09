"Всё было бы по-другому" - лидер "Кайрата" назвал причину разгрома "Кайрата" в ЛЧ

Один из лидеров "Кайрата" Еркин Тапалов подвёл итоги матча Лиги чемпионов против "Брюгге" (1:4). Он отметил, что на данный момент команда не находится в оптимальных кондициях, сообщает корреспондент Vesti.kz.

- Обидный результат. Но нужно признать, что мы сейчас не готовы, у нас нет тонуса и игр в чемпионате. Нужно признать. Понятно, что "Брюгге" сейчас в хорошей форме, у них в самом разгаре чемпионат. Мы сейчас на таком уровне. Что остаётся делать? Только готовитсься. Понятно, что матч с "Арсеналом" ничего не решает, но играть нужно.

- Если бы это игра с "Брюгге" прошла в сентябре-октябре, всё было бы по-другому?

- Всё сложилось бы по-другому. Мы бы играли на своём поле, игра была бы совсем другой.

- Кажется, что молодых игроков надо было выпускать пораньше.

- Это уже вопрос тренеру, задайте его ему.

Отметим, что 32-летний защитник вышел на поле в стартовом составе и был заменён по ходу второго тайма. Сегодня Тапалов вошёл в число рекордсменов среди казахстанских футболистов по количеству проведённых игр в основном турнире Лиги чемпионов.

Ранее свой дебют оценил воспитанник алматинцев Мухамедали Абиш, а ещё на вопросы журналистов ответил автор единственного гола хозяев Адилет Садыбеков.

"Брюгге" разбил "Кайрат" в Астане: как это было? Обзор по горячим следам

Фото: Vesti.kz/Алимжан Аманжол©️

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!