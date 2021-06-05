Гол футболиста сборной Казахстана признан лучшим в 14-м туре КПЛ-2021

Гол полузащитника "Каспия" и национальной команды Аслана Дарабаева признан лучшим в 14-м туре OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу. Голосование состоялось в телеграм-канале Vesti.kz.

Центральный хавбек спас актауский клуб от поражения в матче с "Астаной". На 61-й минуте Дарабаев, получив пас перед штрафной гостей, убрал соперника и пробил в "девятку" ворот. Так счет стал 2:2 и больше до конца игры не менялся.

Дарабаев набрал 40 процентов голосов.

Второе место занял Хосе Канте из "Кайрата" - 27 процентов голосов. Брайан Гарсия из "Атырау" набрал 18 процентов и стал третьим. У Нурбола Нурбергена ("Жетысу") восемь процентов. А замкнул топ-5 данного списка форвард "Тараза" Ненад Адамович. У него семь процентов голосов.

Напомним, голосование проводится после каждого тура КПЛ. Полный список авторов лучших голов в предыдущих турах, по мнению читателей Vesti.kz, выглядит следующим образом:

1 тур. Абзал Бейсебеков ("Астана") - гол в ворота "Турана".

2 тур. Макс Эбонг ("Астана") - гол в ворота "Каспия".

3 тур. Педро Эуженио ("Тараз") - гол в ворота "Кайрата".

4 тур. Игорь Сергеев ("Актобе") - гол в ворота "Ордабасы".

5 тур. Педро Эуженио ("Тараз") - гол в ворота "Турана".

6 тур. Абзал Бейсебеков ("Астана") - гол в ворота "Кызыл-Жара".

7 тур. Алибек Касым ("Кызыл-Жар") - гол в ворота "Жетысу".

8 тур. Арман Кенесов ("Кайсар") - гол в ворота "Кызыл-Жара".

9 тур. Адам Адахаджиев ("Жетысу") - гол в ворота "Акжайыка".

10 тур. Абзал Бейсебеков ("Астана") - гол в ворота "Тараза".

11 тур. Бруно Алекс ("Атырау") - гол в ворота "Тараза".

12 тур. Эрвен Мукам ("Актобе") - гол в ворота "Кайрата".

13 тур. Адам Адахаджиев ("Жетысу") - гол в ворота "Кайсара".

Напомним, матчи 14-го тура прошли 28 и 29 мая. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

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