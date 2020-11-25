Гол капитана "Кайсара" признан лучшим в 19-м туре КПЛ-2020

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Футболист набрал 48 процентов голосов. В матче с "Ордабасы", который был выигран "Кайсаром" со счетом 3:0, Тагыберген отметился дублем. Его первый гол на 69-й минуте состоялся после дальнего удара в верхний угол ворот шымкентцев. Так счет стал 2:0.
Тагыберген уже побеждал в данном голосовании. В седьмом туре был признан лучшим его гол в ворота "Тобола".
Второе место по итогам голосования занял полузащитник "Кайрата" Андрей Ульшин. Его мяч в ворота "Кызыл-Жар СК", ставший дебютным для игрока, набрал 34 процента. На третьем месте Руслан Сахалбаев из "Каспия", у которого восемь процентов голосов, а четвертую и пятую позиции поделили Тимур Мульдинов из "Кызыл-Жар СК" и Сергей Зеневиз "Шахтера". Они набрали по пять процентов голосов.
Напомним, голосование проводится после каждого тура КПЛ. Полный список авторов лучших, по мнению читателей Vesti.kz, голов в предыдущих турах выглядит следующим образом: