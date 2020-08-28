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Гол футболиста "Тобола" в ворота "Астаны" признан лучшим в четвертом туре КПЛ

Очередной выпуск рубрики "Гол тура".

Гол футболиста "Тобола" в ворота "Астаны" признан лучшим в четвертом туре КПЛ
Серикжан Мужиков (слева). Фото: ФК "Тобол"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Полузащитник "Тобола" Серикжан Мужиков признан автором лучшего гола в четвертом туре КПЛ-2020. Голосование состоялось в телеграм-канале Vesti.kz.

Гол Мужикова в ворота "Астаны" набрал 55 процентов голосов. Всего в голосовании приняли участие 175 человек. 

На 57-й минуте Мужиков принял мяч перед штрафной своего бывшего клуба и после обработки пробил с подъема в угол ворот Дмитрия Непогодова, установив окончательный счет - 2:0. 



На втором месте по итогам голосования расположился Александр Марочкин из "Кайсара" - 16 процентов, третьим стал Сергей Хижниченко ("Ордабасы") - 13,  четвертую строчку занял его бразильский одноклубник Жоао Пауло - 12, а замкнул топ-5 Педро Эуженио из "Жетысу" - 4.

Голосование проводится после каждого тура КПЛ. В предыдущих турах авторами лучших голов, по мнению читателей Vesti.kz, были признаны Конрад Вжесиньски из "Кайрата", отличившийся в первом туре, и Карлос Фонсека, еще в качестве игрока "Иртыша" забивший во втором туре. По итогам третьего тура автором лучшего гола стал полузащитник "Кайсара" Думан НарзилдаевВ пятом туре, который был сыгран раньше четвертого, лучшим признано взятие ворот в исполнении форварда "Кайсара" Элгуджи Лобжанидзе.

Напомним, второй рестарт чемпионата состоялся 18 августа. Накануне стартовал шестой тур. Сейчас с 15 очками лидирует "Кайрат", а у "Астаны", "Кайсара" и "Ордабасы" - по 10 баллов. С турнирным положением команд можно ознакомиться здесь.

 

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Метки:
Голы недели КПЛ-2020 Кайрат ФК Астана ФК Тобол ФК Ордабасы ФК Жетысу ФК Кайсар ФК Шахтер ФК Окжетпес ФК Тараз ФК Кызыл-Жар СК Каспий

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