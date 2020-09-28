Гол лучшего бомбардира КПЛ-2020 признан лучшим в десятом туре

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Новость дня! Угадай и выиграй кепку GGG! Прямая трансляция матчей КПЛ
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
КПЛ Первая лига Кубок Казахстана
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Гол лучшего бомбардира КПЛ-2020 признан лучшим в десятом туре

Подведены итоги очередного тура.

Гол лучшего бомбардира КПЛ-2020 признан лучшим в десятом туре
Фото: ФК "Ордабасы"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
0

Гол игрока "Ордабасы" Жоао Пауло признан лучшим в десятом туре КПЛ-2020. Голосование состоялось в телеграм-канале Vesti.kz.

Бразильский вингер "Ордабасы" набрал 32 процента голосов. Он забил седьмой гол подряд в последних семи матчах команды. В десятом туре его взятие ворот, состоявшееся на 72-й минуте во встрече с "Кызыл-Жар СК", принесло шымкентскому клубу победу.


Отметим, что лучший бомбардир КПЛ-2020 регулярно попадает в голосование на нашем сайте. Так, по итогам голосования за лучший гол восьмого тура, результативное действие бразильца в матче с "Астаной" было признано болельщиками самым эффектным.



Второе место занял гол Айбара Жаксылыкова. Форвард "Жетысу" набрал 26 процентов. На третьем месте Йован Чадженович из "Тараза" - 18 процентов. На четвертой позиции нападающий "Шахтера" Руслан Мингазов, у которого 14 процентов голосов, а замкнул топ-5 самых красивых голов десятого тура Жарко Томашевич из "Астаны". У черногорца десять процентов голосов. 



Отметим, голосование проводится после каждого тура КПЛ. Список авторов лучших голов в предыдущих турах по мнению читателей Vesti.kz выглядит следующим образом:

Первый тур. Конрад Вжесиньски "(Кайрат") - гол в ворота "Тараза";
Второй тур. Карлос Фонсека ("Иртыш") - гол в ворота "Кызыл-Жар СК";
Третий тур. Думан Нарзилдаев ("Кайсар") - гол в ворота "Тараза";
Четвертый тур. Серикжан Мужиков ("Тобол") - гол в ворота "Астаны";
Пятый тур. Элгуджа Лобжанидзе ("Кайсар") - гол в ворота "Жетысу;
Седьмой тур. Асхат Тагыберген ("Кайсар") - гол в ворота "Тобола";
Восьмой тур. Жоао Пауло ("Ордабасы") - гол в ворота "Астаны";
Девятый тур. Айдос Таттыбаев ("Шахтер") - гол в ворота "Астаны".

Лучшие голы шестого тура будут представлены после окончания перенесенного матча "Кайрат" - "Астана", который состоится четвертого октября. Алматинцы лидируют в чемпионате, набрав 25 очков. У "Астаны" второе место и 21 балл. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Голы недели КПЛ-2020 Кайрат ФК Астана ФК Жетысу ФК Ордабасы ФК Кайсар ФК Тобол ФК Шахтер ФК Окжетпес ФК Тараз ФК Кызыл-Жар СК Каспий

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
16:44
Футбол

Гол лучшего бомбардира КПЛ-2020 признан лучшим в десятом туре
Сегодня
15:50
Футбол

"Кайсар" потерял очки против новичка КПЛ в матче с удалением капитана и незасчитанным голом
Сегодня
15:20
Футбол

Выстроенная оборона, балканский дуэт в центре, легкая атака. Как "Тараз" снимает скальпы с топ-клубов КПЛ
Сегодня
15:01
Футбол

Опять стандарт. Как оборона "Кайрата" провалилась в матче с аутсайдером КПЛ-2020
Сегодня
13:54
Футбол

"Команда начала побеждать". Легионер "Астаны" - о чемпионской гонке с "Кайратом" и смене тренера
Сегодня
12:12
Футбол

"Не забили, но могли и пропустить". Никитенко - о ничьей с "Тоболом" и слабостях "Тараза"
Сегодня
10:30
Футбол

Без "Кайрата". Представлена символическая сборная 10-го тура КПЛ
Сегодня
09:59
Футбол

Прямая трансляция матчей 11-го тура КПЛ "Кызыл-Жар" - "Кайсар" и "Шахтер" - "Каспий"
Сегодня
07:25
Футбол

"Очень обидно". Шпилевский - об ошибках "Кайрата", трех пропущенных мячах и неназначенных пенальти
Вчера
22:24
Футбол

"Отобрать очки у лидера и прервать его победную серию - почетно". Карпович - о "перестрелке" с "Кайратом" и импульсе для "Окжетпеса"
Вчера
21:55
Футбол

"Мы могли забить еще больше". Эшуорт - о разгроме "Жетысу", травмированных и главном козыре "Астаны"
Вчера
20:06
Футбол

"Астана" разгромила "Жетысу" в матче с незабитым пенальти и сократила отставание от "Кайрата"
Вчера
19:44
Футбол

Лучший бомбардир "Астаны" не забил пенальти в матче КПЛ
Вчера
19:20
Футбол

Защитник "Астаны" Томашевич забил во втором подряд матче КПЛ
Вчера
18:16
Футбол

Пять футболистов "Астаны" пропустят матч с "Жетысу". Названа причина
Вчера
17:52
Футбол

"Кайрат" дважды отыгрался в матче с 6 голами и потерял очки с аутсайдером КПЛ
Вчера
17:21
Футбол

"Это непростительно. Фанаты уже устали слышать только слова". Хавбек "Тобола" - о потере очков в матче с "Таразом"
Вчера
16:51
Футбол

Мастер стандартов. Футболист "Кайрата" забил прямым ударом со штрафного
Вчера
12:16
Футбол

Тренер "Тобола" нашел объяснение потерянным очкам в 11-м туре КПЛ
Вчера
10:00
Футбол

Прямая трансляция матчей 11-го тура КПЛ "Окжетпес" - "Кайрат" и "Астана" - "Жетысу"
26 сентября
18:57
Футбол

Видеообзор матча 11 тура КПЛ "Тараз" - "Тобол" (0:0)
26 сентября
17:53
Футбол

"Тобол" сыграл вничью с "Таразом" и не смог сместить "Астану" со второго места КПЛ
26 сентября
15:26
Футбол

Новый тренер команды Исламбека Куата "избавился" от первого футболиста
26 сентября
13:54
Футбол

"Судья был обязан ставить два пенальти". Эксперт - о матче "Кайсар" - "Астана", Сотириу и борьбе за медали в КПЛ
26 сентября
12:39
Футбол

"Тренер должен уметь выбирать правильный тон". В КФФ ответили на заявление Карповича
26 сентября
11:34
Футбол

Фаворитом является "Кайрат", но... - казахстанский специалист оценил ход КПЛ-2020
26 сентября
10:02
Футбол

Прямая трансляция матча 11-го тура КПЛ "Тараз" - "Тобол"
25 сентября
23:55
Футбол

Видеообзор матча 10-го тура КПЛ "Кайсар" - "Астана"
25 сентября
23:54
Футбол

Видеообзор матча 10-го тура КПЛ "Ордабасы" - "Кызыл-Жар СК"
25 сентября
23:53
Футбол

Видеообзор матча 10-го тура КПЛ "Жетысу" - "Шахтер"
25 сентября
19:51
Футбол

Игрок клуба КПЛ отреагировал на массовую потасовку с участием тренера соперника
25 сентября
18:30
Футбол

Стандарты, португалец из "Бенфики" и сильные полузащитники. Как "Жетысу" преодолел кризис и вышел в лидеры КПЛ
25 сентября
18:10
Футбол

"За агрессию и попытку...". Экс-игрок сборной Казахстана получил бан на посещение стадионов
25 сентября
17:21
Футбол

Иностранного тренера клуба КПЛ дисквалифицировали на четыре матча
25 сентября
15:55
Футбол

Видеообзор матча 10-го тура КПЛ "Тобол" - "Окжетпес"
17 ноября 2017
21:31
Футбол

Награждение футболистов "Астаны" золотыми медалями чемпионата Казахстана
4 марта 2017
18:47
Футбол

Фото с матча за Суперкубок Казахстана "Кайрат" - "Астана"
20 ноября 2016
19:38
Футбол

Фото с награждения "Астаны" золотыми медалями чемпионата Казахстана
26 октября 2016
16:32
Футбол

Фото с матча "Окжетпес" - "Астана"
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика